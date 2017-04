Bachelet: No me interesa crecimiento brutal si no se mejora vida de chilenos La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo hoy que no le "interesa para nada un crecimiento económico brutal si no hay una mejora en la vida de las personas", en una entrevista en la que se refirió a la caída del 1,3 % de la actividad económica en febrero, la peor cifra para ese mes desde 2009.