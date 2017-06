Bundesbank dice que sin éxito económico aumentará presión migratoria africana

Berlín, 13 jun (EFE).- El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, advirtió hoy que si no hay éxito económico en África la presión migratoria sobre Europa desde ese continente aumentará por lo que la iniciativa de la presidencia alemana del G20 para impulsar el desarrollo africano es importante para ambas partes.

Weidmann, en una intervención durante una conferencia sobre ese continente en Berlín, dijo que la prioridad del Pacto por África, ayudar a movilizar la inversión privada en infraestructura allí, responde a la convicción de la que globalización debe organizarse en beneficio de todos, en interés tanto de África como de Europa.

"África ya tiene beneficios de la apertura económica. Entre 2009 y 2014 el crecimiento promedio ha sido del 4 % anual", dijo Weidemann.

Sin embargo, añadió que hoy si se mira el crecimiento per capita la imagen no es tan buena y, si se tiene en cuenta las previsiones de aumento de la población, se necesitarán impulsos especiales para que la economía no crezca menos que el número de habitantes.

"Actualmente viven en África 1.200 millones de personas y la ONU espera que la población se haya duplicado en 2050", dijo Weidmann.

Ese crecimiento de la población, y la juventud de la misma, según Weidemann, puede ser "una maldición o una bendición".

"Las exigencias de la población joven crecen por la influencia de los teléfonos móviles y las redes sociales. Con un desarrollo económico y político poco favorable eso puede generar frustración, conflictos y una mayor tendencia a la emigración", señaló.

"Pero en un escenario favorable, la población joven puede ofrecer un dividendo demográfico. En todo caso, de un modo o de otro, será decisiva para la economía mundial", añadió.

Para la creación de nuevos empleos que permitan absorber la fuerza de trabajo creciente se requieren inversiones que el Banco Mundial estima en un cuarto del producto interior bruto (PIB).

"Durante los últimos quince años las inversiones sólo han alcanzado un 2 % del PIB", señaló Weidemann para subrayar la necesidad de promover las inversiones. EFE