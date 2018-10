Cafeteros envían mensaje de ayuda a multinacionales ante difícil situación del sector

Asociaciones de caficultores que representan más de 30 países de América Latina, África y Asia enviaron recientemente una carta conjunta a las principales compañías compradoras de café, en la que advierten sobre la actual crisis de precios y la urgencia de buscar soluciones conjuntas inmediatamente.

Entre los destinatarios de la misiva figuran empresas como Starbucks, Nestlé, Joh Johannson, Gustav Paulig, Folgers, Keurig y JDE.

En su pronunciamiento a través de la carta, los cafeteros del mundo expresan que “Como líderes de las asociaciones que representan a los caficultores de más de 30 países, escribimos a usted para expresar nuestra más profunda preocupación por la situación actual del mercado de café que está generando una profunda crisis económica, social y potencialmente política, así como inquietud entre los productores de café de todo el mundo”

La misiva recordó que desde 1990 los precios de café se han estado comportando de tal forma que cada día son más y más nocivos para los caficultores, hasta el punto que en muchos países no pueden incluso cubrir sus costos de producción, y mucho menos obtener utilidades para ganarse un sustento decente para ellos y sus familias.

Otros efectos de esta situación son inmigrantes indocumentados de África y Latinoamérica ilegalmente cruzando las fronteras para encontrar un mejor futuro para ellos y sus familias, así como el aumento de cultivos ilícitos en algunos países.

Dentro de la carta también se expuso que “Algunos pueden argumentar que ‘el mercado es el mercado y que hace lo que tiene que hacer’. Para algunos productos, ese puede ser el caso. Sin embargo, en el caso del café, donde el sustento de más de 25 millones de familias está en juego –muchos de los cuales están enfrentando un proceso de pauperización que los está llevando a una situación de miseria–, eso no es menos que inhumano. Pero también hay riesgo de abandonar las fincas cafeteras y una reducción de la oferta, que es desventajoso para el consumidor final”, señala la carta.

Durante la reunión del Primer Foro Mundial de Productores de Café en Colombia, en julio de 2017, al cual asistieron casi de 1.500 caficultores de 42 países de África, Asia y América Latina y algunos representantes de la industria, quedó muy claro que la cadena de valor de café es una y sus resultados son muy positivos en conjunto.

Sin embargo, una mirada más cercana también deja claro que algunos de los eslabones son extremadamente rentables, mientras que otros, en particular los productores de café, lo están haciendo a pérdida.

En cuanto a conclusiones la misiva expones que estas son obvias exponiendo que “este desbalance necesita ser corregido y todos y cada uno de los eslabones de la cadena tienen que ser rentables si queremos tener una industria cafetera sana y sostenible. Todos somos corresponsables de la sostenibilidad de la industria cafetera, no sólo a nivel ambiental y social, sino a nivel económico, es decir, el sustento de los caficultores”.

En cuanto a los consumidores, la carta también expone un punto claro manifestado que son una parte clave de la cadena de valor, añadiendo que ellos no conocen la situación actual porque no les ha sido informada, por lo que es momento de involucrarlos globalmente para explicarles por qué el café está en riesgo, no sólo por amenazas como el cambio climático sino, de forma más inmediata, por la falta de sostenibilidad económica de millones de cafeteros a los que se les paga menos de una tercera parte del precio de 1982. “La pobreza es el gran depredador del medio ambiente y del tejido social”, anota.

En la carta, las asociaciones de productores reconocen que la industria ha hecho algunos esfuerzos focalizados para abordar temas como la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la inversión social y los aplauden. “Sin embargo, no podemos retrasar más acciones para mejorar el ingreso de los caficultores”, sugieren.

Los productores expresan su confianza en que la carta sea el primer paso de una discusión seria y acciones conjuntas con la industria para encontrar formas de garantizar la sostenibilidad económica de los caficultores, aumentando su ingreso y evitando la expansión de la catástrofe social que se está gestando en muchos países cafeteros.

Para tal fin, una delegación de líderes de las asociaciones de café tenía previsto reunirse con los directores de estas grandes empresas compradoras para explorar las mejores vías de cooperación.

Entre las principales asociaciones de productores de café firmantes de la carta figuran la Agencia de Cafés Robusta de África y Madagascar, Asociación Africana de Cafés Finos (AFCA), Asociación de Cafés Especiales de Brasil (BSCA), Consejo Nacional del Café (Brasil), Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), Organización Interafricana del Café (IACO), India Coffee Trust y Promecafé (que agrupa México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Jamaica).