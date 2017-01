Celine Dion rebaja de 72,5 a 38,5 millones de dólares el precio de su mansión

Miami (EE.UU.), 31 ene (EFE).- La cantante canadiense Celine Dion rebajó de 72,5 millones a 38,5 millones de dólares el precio de venta de su mansión en Palm Beach (Florida), ante las dificultades para encontrar un comprador, informaron hoy medios locales.

La lujosa propiedad emplazada en la ciudad costera de Jupiter tiene una extensión de 5,7 acres (2,3 hectáreas) y está dotada de dos piscinas interconectadas, con puentes y toboganes, ocho cañones de agua y tres casas con vistas al océano.

El precio de venta de la mansión de la creadora de "My Heart Will Go On", del filme "Titanic", supone una considerable rebaja respecto a su precio de salida en 2013, cuando Dion pedía 72,5 millones de dólares, y de 2016, 45,5 millones de dólares, recogió el diario local The Sun Sentinel.

La mansión principal de 10.000 pies cuadrados (930 metros cuadrados) dispone de dos dormitorios para niños con sus propios cuartos de baño y un dormitorio principal con una terraza con vistas al Atlántico y embarcadero con bañera de hidromasaje.

Los invitados tienen a su disposición dos casas de cuatro dormitorios, una pista de tenis y gimnasio, un simulador de campo de golf, una cabaña junto a la piscina con parrilla y cocina integrada, además de una casita de playa con una estancia en el primer piso y una sala de masajes.

La lujosa mansión construida en 2010 no está registrada en los listados públicos de bienes raíces, sino que se vende de forma privada por expertos de bienes raíces de la compañía Sotheby's International Realty, agregó el rotativo del sur de Florida.

En enero pasado Celine Dion enviudó de René Angélil, quien además de esposo fue su agente y murió en Las Vegas tras una larga batalla contra el cáncer.

La cantante tiene tres hijos: René-Charles, de 15 años, y los gemelos Eddy y Nelson, de 6 años. EFE