Cisco advierte de "preocupante" brecha de empleos en la industria tecnológica

Alejandro Rincón Moreno

Cancún (México), 7 nov (EFE).- La brecha entre el creciente número de empleos en la industria tecnológica y los profesionales capacitados para desempeñarlos crece "preocupantemente" en el mundo, en donde en 2019 se calcula que 450.000 trabajos quedarán vacantes, advirtió hoy el gigante de las telecomunicaciones Cisco.

"Lo que ahora vemos es que hay un serio problema: si bien hay muchas oportunidades, no existe el número de personas que tengan esas habilidades digitales", explicó en una entrevista con Efe Laura Quintana, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la firma en el marco del Cisco Live!, la cita de la tecnológica en Cancún (México).

Para la ejecutiva, la industria asiste a un "boom" laboral que ha sido generado principalmente por el aumento de los datos generados por el alto número de dispositivos conectados, que según las propias estimaciones de Cisco llegarán a los 50.000 millones en 2025.

Esta situación ha propiciado, comentó, que las tecnológicas deban aumentar su plantilla y las ha puesto en una "situación difícil", debido a que "no encuentran personas capacitadas para hacerlo y propone un reto", pues espera que "la situación siga" y "se agrave" con "la creación de posiciones que ahora ni siquiera existen".

"En este tema de pasar a la economía digital se necesita capacitación. Eso se puede hacer a través de inversión en incubadoras y aceleradoras y centros de innovación", instó.

La ejecutiva estadounidense de origen mexicano calificó este tema como "uno de los cuatro pilares" fundamentales para contribuir a la digitalización de los países y como una problemática que "debe ser solucionada" con iniciativas público-privadas, pues tanto las compañías como las escuelas y academias "no son capaces solas".

"Se necesita construir la fuerza de trabajo que soporte todo (la industria). A veces crees que no necesitas si quiera pensar en esto, pero se ha vuelto un problema. Sin tener el capital humano no va ser posible apalancar la tecnología", dijo.

Al hacer un panorama de la brecha, que afecta principalmente a Europa y Asia, Quintana resaltó el caso de Latinoamérica, una región que según la firma "genera la mayor oportunidad en el mundo" para proveer de profesionales tecnológicos a las empresas, teniendo en cuenta la calidad de sus profesionales.

Citando un estudio de Gartner comisionado por Cisco, la ejecutiva habló también del impacto que puede tener "esta oportunidad" para la región, en términos de "la generación de empleos y del aumento de la economía", pues en esa tendencia América Latina podría albergar hasta 770.000 empleos en tecnología en los próximos 10 años.

Cifras que pueden contrarrestar "por lo menos en alguna medida", ponderó, a datos que hablan de que 25 millones de personas no tienen empleo en Latinoamérica, la mayoría de ellos jóvenes.

La ejecutiva destacó el caso de la Cisco Networking Academy, la línea educativa que la tecnológica de San José (California, EE.UU.), que acaba de cumplir 25 años y que ya ha capacitado a casi 8 millones de personas en el mundo, de las cuales 1,6 millones han sido en Latinoamérica, la región que más participa del proceso.

En el marco de esa iniciativa, Quintana ha visto cómo temas como el desarrollo de aplicaciones, la analítica de negocios, el manejo de dispositivos, la seguridad digital y privacidad y las redes son los más demandados como capacidades en el mercado laboral.

"No se imaginan la oportunidad, pero también la complejidad. Tenemos que seguir aprendiendo siempre, porque sabemos que con esta cuarta revolución industrial las cosas están cambiando muy rápido", resaltó.

Por países, la ejecutiva destacó el caso de Perú, México, Brasil y Chile en cuanto a participación en las academias de Cisco, que ofrecen programas gratuitos y en 20 idiomas sobre redes, seguridad, IoT, programación y Linux y conceptos básicos de tecnología.

"No hay países que sencillamente no quieren participar de esto o que no ven la importancia de invertir en educación digital. Lo que hay que vencer son factores externos, como la falta de financiación o la calidad de la educación", destacó.

"La oportunidad está al alcance, hay que aprovecharla para vencer esta brecha", concluyó. EFE