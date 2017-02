Ciudadanos piden a Disney que el robot de Trump en Orlando sea mudo o no esté Más de 7.300 personas han avalado hasta ahora una petición planteada al grupo Disney través de la plataforma Change.org para que el "inevitable" robot de Donald Trump en el "Hall de los Presidentes" del parque Magic Kindom, en Orlando (EE.UU.), no hable y otros 600 quieren incluso que no esté allí.