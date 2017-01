Construcción de canal de Nicaragua no es prioridad, según ONG

Managua, 5 dic (EFE).- La construcción del canal interoceánico de Nicaragua no inició en la última fecha prevista, diciembre de 2016, porque no es una prioridad del Gobierno ni de la concesionaria china HKND, afirmó hoy la organización no gubernamental Popol Na, que se opone al proyecto.

"Lo importante no es el canal húmedo, sino la concesión, con esta, el Gobierno de Nicaragua y la empresa china (HKND) pueden hacer lo que quieran, incluso no hacer el canal y ejecutar otros proyectos, por eso, y por la presión de los campesinos, no ha iniciado la construcción", dijo a Efe la presidenta de Popol Na, Mónica López Baltodano.

El proyecto del canal consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud y de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, según su concesionaria, la firma china HKND Group.

HKND envió a Efe los avances del proyecto en 2016, entre los que señala que ha finalizado "las perforaciones adicionales en el puerto de Brito y el canal de entrada del Pacífico".

En 2016, HKND culminó cinco estudios de suelo y agua que buscan obtener datos sobre la seguridad, capacidad y eficiencia del proyecto, resaltó la concesionaria en el documento.

Por su parte, Popol Na afirmó que no hay evidencia de las obras, con base en el seguimiento que mantienen los campesinos del sur de Nicaragua que se oponen a las mismas.

"Lo cierto es que no hay evidencias de que el canal se va a hacer, de todos modos no es que no haya nada, porque las violaciones a los derechos humanos y la represión a los campesinos muestra el interés en que el proyecto se ejecute", sostuvo López Baltodano.

Entre los avances de 2016, HKND refiere que realizará perforaciones "a principios de 2017", para "suministrar información geotécnica para el diseño de referencia de la esclusa Oeste.

Según HKND, están en progreso los ajustes de precisión en la dimensiones del canal y la ruta, el estudio de la biodiversidad, el diseño de referencia del puerto de Brito y del canal de entrada del Pacífico, los programas ambientales y sociales, así como la reforestación del "canal Oeste".

Hasta el momento la Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua no ha brindado una nueva fecha para el inicio de las obras, que de hecho llevan tres años de retraso con respecto al primer anuncio y dos desde que el presidente Daniel Ortega y el CEO de HKND, Wang Jing, realizaron la inauguración oficial.

El canal, cuya construcción creará unos 50.000 empleos y que el Gobierno nicaragüense nunca ha incluido en el Presupuesto General de la República, entraría en operaciones cinco años después del inicio de las obras más importantes, según HKND, es decir, la excavación del canal y la edificación la esclusa Oeste, las mismas que estaban previstas para finales de 2016. EFE