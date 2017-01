Contralor cree que no solo Odebrecht pagó sobornos en Panamá

Panamá, 16 ene (EFE).- El contralor de Panamá, Federico Humbert, dijo hoy que cree que la constructora brasileña Odebrecht no es la única culpable de pagar sobornos para obtener contratos públicos en el país, pues existe un "esquema de corrupción" que seguramente involucró a "múltiples empresas".

"Esto era una red (...) aquí los esquemas de corrupción que ocurrieron son mucho más grandes (...) Odebrecht no es el único culpable", afirmó Humbert este lunes en una entrevista con la cadena de televisión local Telemetro.

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) panameño anunció la semana pasada que Odebrecht se comprometió a "entregar en un breve plazo los primeros 59 millones de dólares" a Panamá como fondo de garantía mientras se investigan sus sobornos en el país.

La cifra de 59 millones de dólares aparece en un informe revelado en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de EE.UU., según el cual esos fondos fueron pagados por Odebrecht en Panamá como coimas entre 2009 y 2014, cuando gobernó Ricardo Martinelli.

Cuatro personas están siendo investigadas luego de que la constructora brasileña reveló al MP sus nombres, de acuerdo a la información judicial panameña.

"Yo no creo que sean 59 millones de dólares, yo no creo que sean 4 personas, y yo no creo que es una empresa. Yo creo que es mucho más que 59 millones de dólares, creo que son muchas personas y creo que son múltiples empresas", sostuvo el contralor.

El caso de Odebrecht es "uno de los temas más delicados, más complicados y más transcendentales en la historia" de Panamá, "porque nunca habíamos vivido algo así", dijo Humbert, por lo que resaltó que las investigaciones no pueden limitarse a la actuación de la empresa en un solo gobierno.

"A mí no me cabe la menor duda de que nosotros no podemos adscribirnos solo a un quinquenio (gubernamental), la búsqueda de Justicia en casos de corrupción no tiene gobiernos, partidos, amistades, familia", dijo.

Humbert aseveró que por el caso Odebrecht la Contraloría audita por supuesto enriquecimiento injustificado a dos personas, de las que solo confirmó el nombre de Carlos Ho González, quien trabajó en el Ministerio de Obras Públicas durante 8 años, hasta agosto de 2014 según la información disponible.

Al ser preguntado sobre si por el caso Odebrecht se investigará a ministro de los gobiernos de Martinelli y de su antecesor Martín Torrijos (2004-2009), el contralor respondió que "eso es correcto".

Añadió que la determinación de la Contraloría de apoyar al MP para hacer Justicia es igual de "firme", se trate de ministros de gobiernos pasados o de la actual Administración de Juan Carlos Varela, en caso de que algunos de ellos sean investigados.

Humbert defendió la actuación de la procuradora (fiscal) general, Kenia Porcell, y pidió paciencia a la opinión pública y los medios locales.

"Yo me siento muy cómodo con el trabajo que hace la señora procuradora, es lento, pero es lento por razones jurídicas. Los calendarios jurídicos no son igual que los calendarios mediáticos pero al final del camino, a mí no me cabe la menor duda de que con el trabajo que estamos haciendo con ella, entregándole los insumos que ella necesita para llevar a delante procesos, se va a lograr Justicia", aseguró Humbert.

Una Fiscalía Especial Anticorrupción creada el pasado 28 de diciembre está encargada exclusivamente de los casos de supuesta corrupción que involucran a Odebrecht, que emplea a unas 8.000 personas y ejecuta proyectos que superan los 3.000 millones de dólares en Panamá. EFE