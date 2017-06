EE.UU. lidera la oferta de empleo en América para el tercer trimestre de 2017

Panamá, 13 jun (EFE).- Estados Unidos encabeza para el tercer trimestre de 2017 la oferta de nuevos empleos en América, nuevamente con 17 % como en el trimestre anterior, reveló hoy la firma estadounidense de recursos humanos Manpower Group.

Los empresarios estadounidenses se han colocado al frente de la contratación de personal por segundo trimestre consecutivo este año, luego que en los primeros tres meses del año se ubicaron de segundo con 16 % en el continente, empatado con Guatemala.

El director regional de Manpower Group Caribe y Centroamérica, Alberto Alesi, explicó en rueda de prensa que la encuesta de expectativa de empleo para el tercer trimestre de este año, en lo que se refiere a América, coloca en segundo lugar a México con 14 %, seguido de Colombia (13 %), Costa Rica (12 %), Guatemala (9 %), Canadá (8 %), Argentina (7 %), Panamá (4 %), Brasil y Perú (2 % cada uno).

Alesi reconoció como algo "singular" cómo el aparato productor y financiero estadounidense ha reaccionado positivamente, en contraste con la proyección "áspera" del Gobierno del presidente Donald Trump en su política internacional, comercial y ambiental.

La encuesta se aplica en 43 países y territorios y es la primera vez que en ella Panamá, que llegó a alcanzar el 24 % de oferta de empleo a mediados de la década pasada, muestra una "comedida" expectativa de 4 %, un punto menos que hace un año, dos puntos menos que en el trimestre anterior y la más "débil" de los últimos 7 años.

A nivel global los mejores son Japón y Taiwán con 24 % de nueva oferta laboral, seguidos por Hungría (20 %), Estados Unidos (17 %), Hong Kong y Turquía (15 % cada uno), Y México, India, y Rumanía (14 % cada uno).

En el otro extremo están Italia (-2 %), antecedido por República Checa (0 %), Finlandia (1 %); Perú, Francia, Brasil y Austria con 2 % cada uno; Suiza, Suráfrica, Singapur, Panamá, España, China y Bélgica 4 %.

Según este muestreo, en el 40 % de países se fortalece la oferta de empleo, 23 % se mantienen relativamente estables y 37 % se debilitan, comparado con el trimestre anterior.

Respecto a hace un año, el 60 % fortalecen su búsqueda de nuevos trabajadores, 5 % se declaran relativamente estables y 35 % se debilitan.

"El intercambio comercial y la inversión pública" alientan las perspectivas favorables, aunque débiles, en Panamá, detalló.

Panamá sufre una desaceleración en el sector servicios, que representa el 80 % de su economía, que se explican por la caída en el turismo y la banca, en donde se han dado despidos, "motivados por la reducción del consumo".

Geográficamente la provincia de Colón, en la costa atlántica, es la que peores pronósticos tiene con un - 5 %, pese a la enorme inversión anunciada este año de más de 1.800 millones de dólares, tanto pública como privada.

Alesi indicó que los proyectos en infraestructura, portuarios y de la industria petroquímica "no generan" la suficiente demanda para absorber los casi 15.000 empleos perdidos en la Zona Libre de Colón, puesto que muchos de ellos eran ejecutivos del sector servicio, no de la industria, por lo que "reentrenarlos no es fácil".

La región occidental del país y la capital panameña muestran los mejores pronósticos, con 9 % y 6 %, respectivamente.

El ejecutivo explicó que la economía panameña está como en un "vuelo de crucero", con poca variación en la generación de empleo, pero el 88 % de los empresarios van a mantener estable su plantilla, mientras el crecimiento de la economía es del 6 % en el primer trimestre, uno de los más altos del continente. EFE