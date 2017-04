El foro anual de medios y tendencias de los hispanos arranca en Miami

Miami (EE.UU., 3 abr (EFE).- Hispanicize, el foro anual de creadores de tendencias, periodistas y expertos en mercadeo de la comunidad latina, arrancó hoy en Miami, Florida (EE.UU.), con mensajes en pro de que los hispanos se unan y hablen con una sola voz para que sean más escuchados.

Con más de 2.500 participantes inscritos, patrocinadores y socios como United Airlines, Toyota, Wells Fargo y Telemundo, la octava edición del foro se desarrolla hasta este jueves, con el fin de dar voz a personalidades latinas influyentes para que su mensaje puede ser útil a las próximas generaciones de dicha comunidad.

Consolidado como el mayor evento anual de esta temática entre la comunidad hispana de Estados Unidos, Hispanicize tiene entre los oradores de este año al reverendo negro Jesse Jackson, que no es hispano, pero, según la organización, puede ayudar con sus palabras a que la comunidad encuentre una voz unificadora.

Precisamente de eso versó parte de la intervención del primero de los oradores, Richard W. Edelman, director ejecutivo de la importante firma de relaciones públicas, mercadeo y comunicación Edelman, quien subrayó que "los latinos deben unirse".

A su juicio, los hispanos deberían "parecerse más a los judíos" en lo que se refiere a unidad y tener líderes potentes que hablen con una sola voz por la comunidad como tienen los afroamericanos.

Edelman, en una conferencia muy aplaudida, subrayó también que los grandes medios de Estados Unidos no prestan servicio a los hispanos y que estos no se habían preocupado tanto por el sistema político como hasta la llegada de Donald Trump y ahora están preocupados por el rumbo que están tomando los cambios.

En un programa tan variado como nutrido, la máxima estrella de la octava edición del foro es el cantautor colombiano Juanes, que desde que inició su carrera en solitario en el año 2000 ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo.

Juanes ofrecerá esta noche, por medio de una proyección, un adelanto del que será su futuro nuevo disco, "Mis planes son amarte", considerado el primer "álbum visual lanzado por un artista latino".

Después brindará un concierto para los participantes en Hispanicize en el Museo de Arte Pérez de Miami (PAMM).

Antes de ese esperado encuentro con el ganador de 20 Grammy Latinos y 2 Grammy, los participantes tuvieron ocasión de escuchar a oradores como la venezolana Evelyn Miralles, cuyo trabajo de más de 20 años en el Laboratorio de Realidad Virtual del Centro Espacial Johnson de la NASA ha servido para enseñar a los astronautas a desenvolverse en situaciones de gravedad cero.

Durante su carrera, la científica ha recibido varios reconocimientos de la NASA y fue calificada dos años seguidos como una de las 20 hispanas más influyentes de Estados Unidos por la publicación especializada en tecnología CNET.

En su intervención, Miralles dijo que se "enamoró" de las computadoras cuando con 20 años llegó a Estados Unidos desde Venezuela y mencionó que en su trabajo le gusta ser vista como una ingeniera especializada en realidad virtual más que como una mujer e hispana.

Mujeres, hispanas e influyentes son la periodista de televisión, escritora y empresaria María Celeste Arrarás, la modelo, presentadora y empresaria Chiquinquirá Delgado y la modelo, actriz y empresaria Ximena Duque que hoy anunciaron en Hispanicize que se suman al proyecto LatinaMom.com, una página digital dedicada a las madres latinas que tiene 1,8 millones de visualizaciones al mes.

Las tres van a compartir su experiencia de madres y empresarias y a servir de inspiración a la audiencia de LatinaMom, que también hoy anunció el lanzamiento de un movimiento social llamado #MyBoldMoment que realza la fuerza femenina e impulsa la autoconfianza y el crecimiento personal de la mujer latina en todos los aspectos.

Eventos como el de LatinaMom coexisten en Hispanicize con conferencias como la pronunciada hoy por el especialista Ted Rubin para aconsejar a los "influenciadores" (influencers) en blogs y redes sociales sobre la creación de su propia marca.

Rubin ha visto a muchos fracasar y cree que el error está en que "se preocupan demasiado del mensaje y no dedican tiempo suficiente a ser ellos mismos".

A través de sus anteriores siete ediciones, Hispanicize se ha convertido en un referente de las nuevas tendencias en el campo de la información, los medios y el entretenimiento.

De aquí al jueves se tratarán temas como el papel de los periodistas hispanos durante el Gobierno de Trump con mesas redondas tituladas "Periodismo versus defensa en la era de Donald Trump" y "Periodistas hispanos en la era de Trump", y otra sobre cómo cubrir temas como la inmigración y la construcción del muro.

También habrá charlas sobre cómo usar aplicaciones móviles como Snapchat e Instagram para informar e incluso sobre cómo grabar con el celular, y se presentarán series de televisión como la segunda temporada "The Queen of the South", la versión en inglés de "La reina del sur". EFE

pro-ar/lka/eat