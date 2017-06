El Gobierno de P.Rico no reducirá la jornada laboral ni la paga navideña

San Juan, 25 jun (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aclaró hoy que no adoptará las medidas de reducción de jornada laboral y eliminación del bono de Navidad que exige la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al Ejecutivo para contar con unas finanzas públicas equilibradas.

Rosselló se reafirmó a través de un comunicado en que la Sección 205 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) le otorga la discreción al Ejecutivo de adoptar o no las recomendaciones de la entidad federal.

Dijo además que el Gobierno está cumpliendo con lo dispuesto en el Plan Fiscal certificado por la propia JSF.

Rosselló reaccionó además a declaraciones del presidente de la JSF, José Carrión, quien catalogó el organismo que dirige como uno "impuesto y antidemocrático".

"Resulta lamentable que un puertorriqueño acepte dirigir una Junta que a conciencia considere sea antidemocrática, y peor aún, una imposición a Puerto Rico. Reconocer eso y participar de dicho organismo, contribuye a extender la crisis colonial en nuestra isla", concluyó el gobernador de Puerto Rico.

Rosselló advirtió el pasado viernes que no descarta acudir a los tribunales en caso de que la JSF imponga no abonar el bono de navidad y una reducción de la jornada laboral de los funcionarios si entiende que no se han alcanzado los ahorros necesarios para cumplir con rigor con las finanzas públicas.

El presidente de la JSF, José Carrión, dijo el sábado que espera que el Gobierno de Puerto Rico cumpla con el Plan Fiscal, que establece la posibilidad de reducir la jornada laboral de funcionarios y la eliminación del bono navideño para equilibrar las finanzas públicas.

Carrión pidió el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló.

La grave crisis de liquidez del Gobierno y la imposibilidad de pagar una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares provocó la aprobación por parte del Congreso en Washington de legislación para atender el asunto.

El Congreso en Washington aprobara la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), en junio de 2016.

Esa norma establece la Junta de Supervisión Fiscal, una entidad de control federal al Ejecutivo de la isla caribeña con capacidad para supervisar e, incluso, vetar cualquier decisión del Gobierno que lidera Ricardo Rosselló. EFE