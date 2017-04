El Gobierno salvadoreño urge al Congreso a aprobar bonos para pagar pensiones

San Salvador, 5 abr (EFE).- El Gobierno de El Salvador urgió hoy al Congreso a que apruebe "esta semana" la emisión de 282 millones de dólares en bonos para pagar sus obligaciones con la mayor parte de la población pensionada y los militares retirados durante los próximos tres meses.

El pasado 1 de febrero el Ministerio de Hacienda pidió a los diputados la aprobación de los bonos, una asignación de fondos que, según la cartera de Estado, fue acordada en diciembre del año 2016 por todos los partidos políticos con representación en el Congreso.

El portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, manifestó que "el pago de las pensiones no está en riesgo, pero existe un trámite jurídico legal que consiste en que Hacienda no puede echar mano de esos recursos (bonos), si no hay previamente un acuerdo legislativo que le permita dar esos pasos legales".

El secretario de Comunicaciones, quien aseguró que la aprobación es de "suma importancia", manifestó que Hacienda ha presentado dos iniciativas para poder resolver el "problema de liquidez y cumplir con las obligaciones provisionales".

"Hay dos soluciones; una de ellas consiste en dar alivio para todo el año con la aprobación de los 282 millones de dólares, de los cuales 52 millones serían para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, para financiarlo a lo largo del año, y 230 millones para pagar los intereses de las Administradoras de Fondos Públicos (AFP)", indicó.

Agregó que "de no haber voluntad política en la Asamblea, la segunda solución presentada por Hacienda para solventar el primer trimestre, es que, de los 282 millones de dólares sean aprobados 70 millones, de los que 57 millones serían para pagar los intereses de las AFP y 13 millones para abonar a los fondos que necesita IPSFA".

El Salvador experimentó el pasado año una crisis en sus finanzas públicas que lo llevó al borde del impago de su deuda a corto plazo o de Letras del Tesoro (Letes) y para enderezar su situación mediante un acuerdo precautorio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le exige un pacto fiscal entre partidos. EFE