El presidente de Guatemala suspende donación del 60 % de su salario

Guatemala, 29 ene (EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, suspendió temporalmente la donación del 60 % de su salario que venía dando desde que asumió el poder en enero del año pasado para proyectos sociales.

En su cuenta oficial de Facebook, el mandatario anunció esa decisión "difícil" debido a la situación actual, la cual no explica.

José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano, respectivamente, del mandatario, están en prisión procesados por fraude en el Registro de la Propiedad.

"Hoy quiero compartir con ustedes una decisión difícil y personal, desde el inicio mismo de mi administración he donado un mínimo de 60 % de mi salario para ayuda social, pero debido a la situación actual y al costo que me representa he tenido la necesidad de suspender dicha ayuda con carácter temporal", escribió en su perfil.

Agregó que "es algo que me duele, ya que instituciones y personas particulares con gran necesidad no podrán recibir mi pequeña colaboración".

"Es difícil, pero lo hago con la fe de que pronto todo volverá a la normalidad, cuando así sea, volveremos a colaborar con la discreción acostumbrada, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha", indicó

El presidente Morales tiene un salario mensual de casi 142.000 quetzales (unos 18.983 dólares).

El dinero que ha donado el mandatario ha sido utilizado para proyectos sociales, como remozamientos de un museo y la elaboración de escritorios para escuelas públicas, entre otros. EFE