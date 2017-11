Entre 20 % y 25 % de los concesionarios de P.Rico podrían cerrar tras ciclón

San Juan, 9 nov (EFE).- Entre 20 % y 25 % de los concesionarios de coches en Puerto Rico podría cerrar este año debido a la caída en el consumo y la crisis ocasionada por el huracán María hace más de 50 días, informaron hoy fuentes del sector.

La Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Puerto Rico afirmó que antes del paso del ciclón la venta mensual en septiembre fue de alrededor de 6.000 vehículos y ahora la misma ha bajado a menos de la mitad, unos 2.800.

En la actualidad, señalaron, en la isla hay alrededor de 400 concesionarios de coches.

Entre los principales problemas que acarrean dichos puntos de venta son la falta de electricidad y los problemas económicos de los ciudadanos, cuyos bolsillos también se han visto afectados por el paso del huracán.

A ello se une el hecho de que los vendedores y mecánicos trabajan por comisión.

"Si no hay ventas, no hay comisión. Si no hay arreglo de carros, no hay ingresos, porque el ingreso básico es mínimo", advirtieron sus responsables.

Debido al huracán el sistema eléctrico de la isla quedó tumbado y actualmente la generación de electricidad ronda el 43 %, aunque hoy bajó a 18 % debido a la caída de una de sus líneas principales. EFE