Entregan en Miami Premios Bravo a empresarios destacados en A.Latina y EEUU

Miami, 3 nov (EFE).- Seis líderes del sector privado y no gubernamental de América Latina y EE.UU. fueron condecorados hoy con los Premios Bravo, entregados por el Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y tras un simposio que se celebró en Miami.

"(Los ganadores) representan lo mejor del liderazgo tanto público como privado en el hemisferio", manifestó Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), que por segundo año organiza estos galardones.

La edición número 23 de estos premios reconoció las historias de logro empresarial y de política pública de mayor éxito en las Américas, durante una ceremonia celebrada en el Hotel Four Seasons de Miami.

Anunciados con anterioridad, los premiados este año han sido el mexicano José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quien recibió el Premio al Legado.

Horst Paulmann, fundador y presidente del grupo minorista chileno Cencosud, fue el galardonado con el Premio a la Trayectoria, y Fernando González, director general de la cementera CEMEX, se llevó el Premio al CEO (director ejecutivo) del Año.

María Fernanda Mejía, vicepresidenta sénior de la compañía Kellogg's y presidenta de Kellogg's Latinoamérica, recibió el Premio Dinámica CEO del Año.

De igual modo, Ed Bastian, CEO de Delta Air Lines, quien no estuvo presente en el acto, y Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, compartieron el Premio al Liderazgo Visionario, mientras que Jorge Pérez, presidente y CEO de Related Group, que tampoco pudo asistir, fue galardonado con el Premio al Líder Transformador del Año.

Los premios han sido el corolario del Simposio del Council of the Americas celebrado hoy en esta ciudad de Florida con la participación de 400 líderes de negocios, gobiernos, instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales, y organizado en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el simposio se puso de manifiesto la necesidad de que América Latina aproveche al máximo las oportunidades que brinda la tecnología para que logre el dinamismo económico y social que necesita la región para despegar.

"Esta revolución está cambiando el mundo y es imparable, ya sea que uno se una a ella o se haga al lado", dijo el presidente del BID en el discurso central del simposio al hablar de la tecnología y las innovaciones que está trayendo en todos los órdenes.

Susan Seagal indicó que tanto el simposio como los Premios Bravo resumen de manera perfecta "nuestra misión de promover la cooperación y la integración en una de las regiones más dinámicas y prometedoras del mundo".

Los patrocinadores de los premios han sido HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Llorente & Cuenca, The AES Corporation, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, IBM, The Boston Consulting Group, Bombardier, Chubb, Emerson, Florida International University, Microsoft y SAP, con CNN y Financial Times como entidades asociadas y Enterprise Florida como entidad de apoyo. EFE