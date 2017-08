Entrevista completa del presidente electo de Angola con la Agencia Efe

- "¿Reformador? vamos a trabajar para ello, pero desde luego Gorbachov no, Deng Xiaoping sí".

PREGUNTA: José Eduardo Dos Santos deja el poder después de 38 años. ¿Cómo asume el reto de ser el nuevo presidente de Angola?

RESPUESTA: Lo asumo con mucha confianza a pesar de las dificultades, los resultados electorales han sido buenos, y el MPLA (Movimiento Para la Liberación de Angola) ha conseguido un gran apoyo popular y eso anima a seguir. También hay grandes dificultades, la situación financiera es menos buena a causa de la caída de los precios del petróleo, pero Angola es un país en paz, un país en el que los ciudadanos se han reconciliado y esto es una ventaja frente a los 38 años en los que fue jefe de Estado mi antecesor, que durante al menos 27 años gobernó en situación de guerra. Felizmente encaro esta nueva fase de paz con ánimo, nos vamos a centrar fundamentalmente en el desarrollo económico y social del país.

P: Teniendo en cuenta que el petróleo representa el 70 % de los ingresos del Estado y el 95 % de las exportaciones ¿Cual es su plan para recuperar la economía?

R: Invitar a los inversores extranjeros a Angola, ahora en situación de paz, que es una de las bases y preceptos para atraer inversión; y vamos a trabajar para crear buen ambiente de negocios, por ejemplo, vamos a modificar nuestra política de visados porque hasta ahora ha sido un impedimento para la llegada de inversiones. Además vamos a luchar contra la corrupción en todos sus aspectos, contra el nepotismo. Una vez que hayamos ganado estas batallas, que las vamos a ganar, va a ser fácil que llegue la inversión al país.

P: ¿Las claves están en diversificación y privatización?. ¿Cuáles son los sectores en los que está apostando? ¿Tiene intención de privatizar grandes empresas angoleñas, como la petrolera Sonangol?

R: Diversificar la economía es fundamental e indispensable para sobrevivir, es imprescindible abrir nuestra economía y olvidarnos un poco del petróleo. Nuestro país, Angola, puede sobrevivir, tiene recursos más allá del petróleo. Vamos a crear incentivos en la agroindustria, Angola tiene una gran extensión, muchas tierras cultivables, mucha agua, un clima muy propicio porque no tiene invierno, y puede ser una gran potencia agrícola, del tipo de Brasil. Luego queremos diversificar nuestro sector industrial, las industrias de transformación y extracción. Angola tiene gran cantidad de minerales, algunos importantes como diamantes, oro, hierro. Hasta ahora solo se explota petróleo y diamantes. También está la pesca, Angola tiene una costa marítima extensa, ha sido en otros tiempos un gran productor de pescado y mariscos, el mar nos puede generar recursos para alimentar a nuestra población y para exportar. Y quiero insistir en el turismo, Angola tiene un gran litoral, no solo queremos trabajar el turismo de playa, también el de interior, queremos inversores para crear infraestructuras y eso nos permitiría crear puestos de trabajo. Si diversificamos en estos cuatro ramos de la economía podremos resolver uno de los problemas principales de Angola, el desempleo, especialmente de los jóvenes.

Y en cuanto a privatizaciones de empresas, es una posibilidad que esta abierta. ¿Cuáles? No le puedo decir, eso lo vamos a estudiar caso por caso, y lo hará el nuevo Ejecutivo. Vamos a estudiar la posible privatización de aquellas empresas estatales que son pesos muertos para el país, que no son rentables, que le están costando mucho dinero a las arcas del Estado.

P: ¿España tiene oportunidades para invertir en Angola, e incluso comprar alguna participación en empresas privatizadas?

R: Los inversores españoles están invitados a invertir en esos sectores y en otros, en industria, pesca, turismo e incluso en defensa, en ese sentido ya se han hecho contactos. Los españoles deberán estudiarlo para ver que sectores les interesan; luego nosotros ver que estas inversiones ayuden al país y, por su parte, que tengan los retornos que esperan.

P: ¿De qué tratan las negociaciones en materia de defensa?

R: Se han hecho algunas cosas, se han dado pasos. Estamos en proceso de adquirir aviones de vigilancia marítima al fabricante español CASA, estamos interesados en proteger la frontera norte, con la República Democrática del Congo, y sabemos que España tiene buenas soluciones y equipaciones en materia de protección de fronteras tanto marítimas como terrestres.

P: Hay otros dos problemas cruciales en Angola: pobreza y corrupción. ¿Como es posible que en el segundo país petrolero de África, con una riqueza inmensa -aunque haya vivido una larga guerra civil-, la mitad de la población viva con menos de dos dólares diarios?

R: Esos datos no son verdaderos, no se puede decir que la mitad de la población angoleña, es decir, 12,5 millones de angoleños, viven con menos de dos dólares al día. Hay que pensar que Angola ha pasado casi tres décadas de guerra, no conozco un país que haya tenido un periodo de guerra tan prolongado, no lo conozco en Asia, ni en Europa ni en África. Nosotros hemos sobrevivido y durante los últimos 15 años hemos ido reduciendo el índice de pobreza, aunque reconocemos que sigue existiendo pobreza. Nuestro gobierno quiere aplicar medidas para levantar problemas de inclusión económica y social; es decir, aumentar la oferta de trabajo, y creemos sobre todo en el sector privado. Pues el Estado no puede ocuparse de todos los ciudadanos. Por eso apostamos al sector privado, es la solución al problema del desempleo y queremos crear un sistema de inclusión para los jóvenes. Pobreza, sí hay pobreza, pero no al nivel que hablan estas estadísticas. Lo que queremos es que los ciudadanos puedan crear micro pequeñas o medias empresas.

En cuanto a la corrupción, somos conscientes de que existe, en el MPLA lo reconocemos y sabemos que es de los mayores males que sufre nuestra sociedad, durante años hemos luchado contra dos males: la guerra, y lo hemos superado, pues hemos acabado con el conflicto armado, y nos queda luchar contra este nivel tan elevado de corrupción. Lo que buscamos, sabemos que va a ser difícil, es llegar a niveles - no vamos a decir aceptables, pero - que existen a nivel internacional. Y estamos decididos a luchar esa batalla, hay quien tiene dudas, pero tenemos que tener el valor y tenemos que luchar porque es la única manera además de convencer a los inversores para que vengan a Angola.

P: ¿Cual es la cifra oficial de pobreza, para evitar incurrir en el error?

R: Pues ahora, así, no le puedo dar una cifra exacta, pero desde luego sí puedo afirmar que en los últimos años de paz la tasa de pobreza ha bajado muchísimo en Angola, nosotros nos desplazamos por el país, lo vemos, visitamos el interior, la producción agrícola ha subido muchísimo, no hay tanta hambre, y se ha invertido mucho en vivienda. Sí, es verdad, hay pobreza, pero estamos determinados a trabajar en ello.

P: Con tantos años en el poder ¿Dos Santos ha sido bueno para Angola?

R: Esa pregunta no se puede responder si o no, ni bueno o malo. Hay que tener en cuenta la situación, nadie puede celebrar elecciones en medio de la guerra, y durante ese periodo solo pudimos convocar elecciones en 1992. Después de la paz, en 2002, hemos convocado hasta tres elecciones, en 2008, 2012 y 2017. El presidente en estas terceras elecciones decidió entregar el poder y pasar el testigo porque durante la guerra esto no podía hacerse. En 15 años de paz tres elecciones y la Constitución establece que el presidente se puede presentar a dos mandatos; ahora se decidió que fuera yo quien se presentara. Es malo por un conflicto tan prolongado, pero es bueno porque en ese periodo se han conseguido muchas cosas: la independencia se ha mantenido, la soberanía, también; se han evitado dos invasiones, una por el norte y otra por el sur; se ha acabado con el 'apartheid', ayudando a Namibia y Sudáfrica; se ha acabado con el conflicto interno de Angola, y por todo eso ha sido bueno. Ahí están los hechos.

P: Durante su campaña a la Presidencia de Angola prometió mantener lo bueno y corregir lo no tan bueno, ¿Cree que puede ser el artífice del milagro económico?

R: El eslogan de mi campaña fue mantener lo que está bien y mejorar lo que no está bien, eso incluye una gran humildad, reconocer que no todo está bien y que hay cosas que hay que cambiar. Y al mismo tiempo decir que hay cosas que se han hecho bien. Nuestros dos presidentes: António Agostinho Neto y José Eduardo Dos Santos han conseguido, el primero, la independencia y, el segundo, la paz y la reconciliación. Ambas son conquistas fundamentales. Tras la paz, en 2002, se han hecho muchas cosas, se han construido muchas cosas destruidas durante la guerra -carreteras, puentes-. Hoy día hay conexiones por tierra con todos los países vecinos, excepto, a causa del río, por Zaire; por el norte, las líneas férreas se han reconstruido (...). Faltan conexiones internacionales porque los países vecinos no han hecho las inversiones necesarias; el puerto de Lobito tiene todas las condiciones para conectarse con el país; hemos construido carreteras, hidroeléctricas (...).

Ahora yo voy a preservar y usar esas conquistas, la independencia, la soberanía, la paz, la reconciliación, y me centraré en desarrollar la economía; Angola tiene recursos enormes y las condiciones necesarias para crear un ambiente de negocios que incite a los inversores a venir a nuestro país. Tenemos las bases, tenemos que invertir en educación, en las personas, porque el desarrollo económico no es solo un tema de recursos.

P: ¿Es una transición del marxismo al capitalismo?

R: El paso de una economía marxista leninista hacia una democracia multipartidista o economía de mercado comenzó en 1991 cuando firmamos los Acuerdos de Bicesse, en Portugal. Es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, nosotros vamos a consolidar este proceso y vamos a respetar las bases de la economía de mercado.

P: Dos Santos se mantiene como presidente del MPLA. ¿Esto significa que el partido va a marcar las directrices del Gobierno? ¿Va a poder gobernar con independencia?

R: El presidente Dos Santos es una personalidad muy respetada tanto dentro del partido como por el conjunto de la sociedad, y no es anormal que el presidente del partido en el poder no sea el mismo que el presidente de la República. Solo por citar un caso, Donald Trump es presidente de Estados Unidos pero no del Partido Republicano. Pero está claro que el MPLA va a influir en las políticas del Gobierno porque es el partido más votado, tiene el 61 % de los votos, no es justo pensar que el MPLA no va a conducir las políticas del nuevo gobierno. Entonces, ¿quién sería? ¿el partido menos votado?. Sin duda el nuevo gobierno va a seguir el ideario del MPLA porque es el partido al que el pueblo ha dado la confianza.

P: Alejándonos de Angola, Venezuela es otro país petrolero que tampoco diversificó su economía. ¿Qué opina usted sobre la situación de Venezuela?

R: Pienso que los problemas que atraviesa Venezuela no son solamente económicos, corresponde a los venezolanos analizar las causas de la situación en que se encuentran. Pero no es un problema económico, hay muchos productores de petróleo en el mundo y no todos estamos en la misma situación, pese a la bajada de los precios del petróleo. Con lo cual, estamos todos afectados cuando bajan precios, pero no todos tenemos la misma situación. No soy yo quien debe hablar de los problemas de Venezuela.

P: ¿Cuba sigue siendo un socio y país aliado?

R: Nuestras relaciones con Cuba siguen a un nivel muy alto y vamos a seguir trabajando para fortalecerlas. Nos une con el pueblo cubano un sentimiento de gratitud, nos dio la mano en un momento crítico, los cubanos derramaron su sangre en nuestro territorio y eso no tiene precio. Los angoleños no somos ingratos y vamos a seguir nuestras relaciones con Cuba, vamos a seguir considerándolo un país amigo, abiertamente y de corazón, no lo vamos a hacer a escondidas, ni mucho menos. Estuve de visita en Estados Unidos y me reuní con mi homólogo, James Mattis, y desde allí viajé a La Habana, donde me recibió el presidente Raúl Castro. Quizás en un futuro, que no será un futuro inmediato, habrá algún gobierno que pueda ser ingrato, pero por el momento no.

P: Militar formado en la Unión Soviética y jugador de ajedrez. Usted tiene al Ejercito de su parte y eso tiene mucho valor. Quienes le conocen dicen que es reservado y discreto. Dígame, en pocas palabras, ¿quien es Joao Lourenco?. ¿Es muy atrevido llamarle el Gorbachov angoleño? ¿El reformador?

R: Creo que usted lo ha dicho todo, es difícil hablar de uno mismo, prefiero que sean otras personas las que hablen de mi. ¿Reformador? vamos a trabajar para ello, pero desde luego Gorbachov no, Deng Xiaoping, sí. EFE

