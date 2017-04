España reafirma su papel como conexión marítima entre Suramérica y Europa

Sao Paulo, 6 abr (EFE).- El ente público español Puertos del Estado reafirmó hoy, durante la clausura en Brasil de la feria internacional de logística Intermodal 2017, su papel como centro de distribución entre continentes.

Puertos del Estado encabezó la misión de autoridades portuarias de Bahía de Algeciras, Barcelona, Ferrol, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia, que participaron durante los tres días de la feria realizada en el centro de convenciones Expo Transamérica de Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña.

La participación en la mayor feria suramericana del sector, además, reforzó los lazos de cooperación y aproximación comercial con Brasil, que con más de 18 millones de toneladas, acapara cerca del 45 % del comercio portuario español con Suramérica.

Bajo la marca de 'Ports of Spain', y con el lema 'Once you're there, you're everywhere in Europe' ('Una vez que estás allí, estás en todas partes en Europa') se pretende consolidar la percepción de España como la conexión ideal para atraer no solo las mercancías suramericanas a ese país, sino también al resto de Europa.

Además de los puertos, el país ibérico participó de la feria con empresas multinacionales como Acciona, Chemmed, Grupo Romeu, Hutchison y Noatum.

Otro de los objetivos de la participación fue el de fomentar el incremento del tráfico de los puertos españoles con los principales de Suramérica, con los que España ya mueve más de 41 millones de toneladas, y como 'hub' de mercancías en tránsito con el resto de Europa, que pueden representar cerca de 10 millones de toneladas.

El flujo comercial con los países de Centro y Suramérica, con 45,7 millones de toneladas, representó el 10 % del total de movimientos de mercancías de los puertos españoles en 2016.

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, señaló a Efe que analizando esas cifras "el potencial" entre España y Suramérica "es muy bueno e importante" y destacó el papel de Brasil, que con 11,7 millones de toneladas es el principal socio de España en la región.

No obstante, Llorca reconoció que como la balanza comercial en el intercambio con España favorece a Brasil, se puede potenciar más la llegada de productos españoles a territorio brasileño.

Para Llorca, España quiere seguir cumpliendo su papel "como 'hub' (centro de distribución) privilegiado en el transporte marítimo" entre ambos continentes y para África, aprovechando el potencial y la "posición geográfica privilegiada" de los puertos de Islas Canarias.

La 20 edición de la Intermodal, la feria más grande en Suramérica del sector del comercio exterior, la logística y el transporte, albergó en más de 36.000 metros cuadrados a más de 600 expositores de una treintena de países, 200 especialistas y recibió más de 45.000 visitantes.

Durante la feria, el ministro brasileño de Transportes, Puertos y Aviación Civil, Mauricio Quintella, se reunió con el ministro-presidente de Flandres (región norte de Bélgica), Geert Bourgeois, y la ministra del Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino, con quienes repasó por separado la agenda comercial bilateral.

Quintella anunció que con la modernización de siete terminales portuarias este año, Brasil deberá recibir más de 1.000 millones de reales (unos 317,6 millones de dólares) en inversiones y anticipó que serán ofertadas para licitación proyectos de ampliación ferroviaria.

El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), principal órgano de fomento del país, aprovechó el evento para presentar el balance después del desembolso de 412.000 millones de reales (unos 130.876 millones de dólares) destinados a proyectos de infraestructura en los últimos tres años.

De otro lado, la compañía británica Peel Ports expuso en la feria el potencial de sus puertos, como la recién inaugurada terminal de cargas en Liverpool, para incentivar el aumento de comercio entre Latinoamérica y el Reino Unido después de decidir su salida de la Unión Europea.EFE