Española lanza una aceleradora de "startups" que funciona como una ciudad

Miami, 12 jun (EFE).- La española Laura González-Estéfani lanzó hoy en Miami (Florida) una aceleradora de "startups" que cuenta con un ayuntamiento, mercado y biblioteca virtuales para que los emprendedores se sientan en su propia ciudad.

González-Estéfani, que cuenta con una experiencia de nueve años en Facebook, escogió el foro tecnológico eMerge Americas para presentar hoy oficialmente su proyecto TheVentureCity, una aceleradora que permite recurrir a las distintas áreas de la "ciudad", que en realidad representan las secciones de financiación, asesoría, internacionalización o fábrica, entre otros.

"Lo explicamos como una ciudad porque es más fácil de entender, por ejemplo, el ayuntamiento es el equipo que se encarga de enseñar a las empresas a cómo levantar capital", indicó la ejecutiva en declaraciones a Efe en Miami.

TheVentureCity, que ya cuenta en su cartera inicial con 17 "startups" de todo el mundo, escogió la conferencia tecnológica eMerge, inaugurada hoy en el Centro de Convenciones de Miami Beach, con una ponencia del cofundador de Apple Steve Wozniak, porque congregará en sus dos jornadas a más de 100 oradores y 13.000 asistentes, según la organización del evento.

El foro contará además con una sala de exposiciones, un concurso para emprendedores y muchas oportunidades de "networking", iguales a las que ayudaron a las "startups" que a partir de hoy están en TheVentureCity.

González-Estéfani fue la primera empleada de Facebook en España y de 2008 a 2012 asumió el cargo de directora de la oficina de la red social para España y Portugal.

Ahora, después de nueve años en la empresa fundada por Mark Zuckerberg, quiere que la "experiencia de su vida" le ayude en un nuevo proyecto en el que la respalda un equipo que tiene currículum en los que aparecen empresas como Google, IBM o eBay.

"TheVentureCity es una consecuencia de todo lo que he aprendido en Facebook. ¡Ojalá pueda implantar en esta compañía la cultura de trabajo que hay allí!", afirmó la española.

Aseguró que su aceleradora tiene la intención de ser "justa" con las "startups" apadrinadas y indicó que su principal diferencia con otro tipo de compañías similares es la de obedecer al "interés del fundador" y no tomar "capital propio por adelantado".

El funcionamiento es "fácil" y la "flexibilidad" del acuerdo funciona de manera recíproca, indicó la directora. Una vez dentro de TheVentureCity, la "startup" tiene la libertad de marcharse cuando quiera, al tiempo que la empresa también puede romper el vínculo de la misma manera.

"Si no quieres seguir trabajando con nosotros, nos das una patada; si no queremos trabajar más contigo porque creemos que no estás poniendo todas tus habilidades en juego, te damos una patada", explicó.

Agregó también que el sistema se completa con un período de incubación mucho mayor de lo habitual.

"La norma son de 3 a 6 meses, y nosotros incubamos por 36 meses y aceleramos por 18 meses", dijo la fundadora y directora ejecutiva de TheVentureCity.

Igual como le ocurrió en 2000, cuando cofundó el proyecto Esplaya.com, González-Estéfani aseguró que entonces pasó por las mismas complicaciones que muchos emprendedores tienen, por lo que quiere hacer que las "startups" vean que en su empresa tienen "motivación para ayudarles". EFE