Fundéu BBVA: "failing", traducción recomendada en economía

Madrid, 26 jun (EFE).- La expresión "en (graves) dificultades" o el adjetivo "inviable", mejor que "en quiebra" o "quebrado", son traducciones apropiadas en economía para el anglicismo "failing" cuando este se emplea para referirse a aquellos entes sin capacidad de hacer frente a sus deudas y sin perspectivas de mejorar.

La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, señala que, con motivo del dictamen del Banco Central Europeo respecto a la situación de Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca, en los medios de comunicación pueden leerse frases como "El BCE declara 'en quiebra o cerca de quebrar' a dos bancos italianos", "El BCE anunció hoy que ambas entidades 'han quebrado o están a punto de hacerlo'" o "Italia destina hasta 17 000 millones a liquidar dos bancos quebrados".

De acuerdo con la directiva al respecto del Parlamento Europeo y del Consejo, lo apropiado es traducir la expresión "failing or likely to fail" como "en graves dificultades o con probabilidad de que lo esté", o como "inviables o con la posibilidad de que lo vayan a ser".

Además, la base terminológica de la Unión Europea recoge "banco en dificultades" como traducción de "failing bank".

El término "quiebra" se aplica a aquellas entidades incapaces de hacer frente a sus deudas por una situación de insolvencia, mientras que, en el caso de estos dos bancos italianos, el procedimiento de resolución puede iniciarse por un problema de iliquidez, ante la perspectiva de que la entidad vaya a impagar sus deudas, incluso aunque mantenga su solvencia.

Por tanto, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir "El BCE declara en graves dificultades o con probabilidad de que lo estén a dos bancos italianos", "El BCE anunció hoy que ambas entidades son inviables o tienen posibilidad de serlo" e "Italia destina hasta 17 000 millones a liquidar dos bancos en graves dificultades".

