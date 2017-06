GUPC reclama al Canal de Panamá 5.685 millones dólares por nuevas esclusas

Panamá, 15 jun (EFE).- Los reclamos del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que construyó las nuevas esclusas de la ampliación, suman ahora 5.685 millones de dólares, dijo hoy el administrador de la vía interoceánica panameña, Jorge Quijano, quien espera que los mismos estén resueltos "con justicia" entre el 2021 y 2022.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ya ha pagado por concepto de reclamos 373,6 millones de dólares, y el costo del proyecto global de la ampliación se ubica en 5.602 millones de dólares, afirmó Quijano en un encuentro con periodistas de cara al primer aniversario de la entrada en operación del ensanche, el próximo día 26.

El proyecto global de la ampliación, que consistió en la construcción de un tercer carril para dar paso a buques neopanamax, con capacidad de hasta 14.000 contenedores, el triple de los que siguen pasando por la vía centenaria, inició en el 2007 con un coste por contrato de 5.250 millones de dólares.

El GUPC, que lidera la constructora española Sacyr e integran además la italiana Impregilo, la belda Jan de Nul y la panameña CUSA, fue en la encargada de las nuevas esclusas, el principal proyecto de la ampliación que se firmó por 3.118 millones de dólares.

Quijano reiteró este jueves que el GUPC es el único contratista con el que quedan reclamos pendientes, puesto que ya los contratos se cerraron con el resto de empresas que participaron en los cerca de una docena de proyectos de la ampliación, algunos de los cuales también presentaron reclamaciones.

Enfatizó que la resolución de los millonarios reclamos del GUPC "es un proceso que va a largo plazo", y que la expectativa de la ACP es que "no se va a resolver antes del 2021-2022".

"Yo creo que hay que darle oportunidad al proceso para que siga su curso, y esperamos que se nos haga justicia. Es lo único que puedo decir", expresó el administrador de la vía por la que pasa cerca del 6 % del comercio mundial.

Sin dar mayores detalles, Quijano adelantó que probablemente en julio próximo culmine el primer proceso de arbitraje por uno de esos reclamos.

"Ese sería como el primer resultado y de ahí vemos que cómo sale todo esto. Al final vamos a ir a través del proceso, siempre hemos insistido y así lo haremos, que se resuelva a través de un tercero. (...) nos vamos a mantener dentro de los procesos que acordamos ambos cuando firmamos el contrato y que además afirmamos cuando se dieron las variaciones", añadió.

Aunque no quiso especular sobre los resultados del proceso con el GUPC, Quijano aseveró que la gran mayoría de los reclamos que la enfrentado la ACP en los múltiples proyectos que ha desarrollado los ha ganado, porque casi siempre los montos presentados por los contratistas "no se pueden sostener".

"Yo no me iría por lo que están reclamando los grupos, porque eso es un indicativo de lo que ellos aspiran públicamente pero no es necesariamente la realidad de lo que pueden sustentar. Nosotros nos vamos a defender a plenitud y con los mejores abogados y peritos" frente al GUPC y cualquier otro contratista, aseveró.

Quijano además recordó que la ACP entregó al GUPC adelantos durante la obra que ascienden a 860 millones de dólares, "que si al final no se utilizan se convierten en excedentes" que pertenecen a la vía interoceánica. EFE

gf/cav