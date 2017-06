Invest in Bogotá, elegida mejor promotora de inversión extranjera de América Latina

El ranking de las mejores agencias de promoción de inversión, elaborado anualmente por la casa editorial Site Selection Magazine, volvió a ubicar en 2017 a la agencia bogotana a la altura de las más importantes del mundo, como InvestHK de Hong Kong, Kotra de Corea, EDB de Singapur, IDA de Irlanda, Invest Northern Island de Irlanda del Norte e Invest in Turkey de Turquía. En esta ocasión, Invest in Bogotá compartió el reconocimiento con Panamá Pacífico, la agencia de Ciudad de Panamá.

Esta medición, realizada por un panel de expertos y reconocidos consultores internacionales, se hace a partir de la evaluación del profesionalismo y respuesta a las consultas de los inversionistas; el conocimiento, habilidades y manejo de idiomas del equipo; la reputación de la agencia entre las empresas que llegan al país por su confidencialidad y apoyo en servicios after-care y reinversión; y la facilidad de acceso a la información que provee por canales directos y página web frente a aspectos generales, aspectos específicos de sector, trámites y permisos, entre otros.



“Es un reconocimiento muy importante a nivel internacional que demuestra que estamos cumpliendo a cabalidad nuestra misión de atraer inversión de calidad para la ciudad y de brindar un apoyo integral a todas las empresas presentes en Bogotá para apoyarlas en su proceso de inversión y desarrollo de negocios”, dijo Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá.

Invest in Bogotá es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y de la Cámara de Comercio de Bogotá. El año pasado cumplió 10 años, con un balance de 250 proyectos de capital extranjero apoyados, que trajeron más de 1.900 millones de dólares y generaron alrededor de 23.000 empleos directos.

“La inversión extranjera directa trae beneficios importantes como la transferencia de conocimiento y tecnología, la generación de empleo de calidad y la dinamización de la economía y competencia local. Invest in Bogotá ha sido un catalizador para la ciudad en este proceso de atracción de inversión extranjera y ha generado un importante aporte para el desarrollo económico de Bogotá”, expresó Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.



“Invest in Bogota es un pivote fundamental en la estrategia de posicionamiento internacional de la ciudad como un territorio competitivo y como un hub de producción y exportaciones para grandes empresas internacionales que buscan proveer productos y servicios para el mercado colombiano y de todo el continente, que generan mejores empleos de calidad y un crecimiento económico sostenido”, dijo Juan Miguel Durán, Secretario de Desarrollo Económico.

En 2016, Invest in Bogotá atrajo 41 proyectos, que corresponden a una inversión estimada de US$ 257 millones y generaron cerca de 3.400 empleos directos. Estados Unidos lideró el número de proyectos de inversión atraídos por Invest in Bogota, seguido del Reino Unido, Venezuela, Argentina y Brasil. Los mayores montos de inversión se alcanzaron en servicios de negocios, dispositivos médicos, productos de consumo, farmacéuticos, software & IT y materiales de construcción, “En el marco de nuestro plan estratégico, nos hemos planteado metas ambiciosas para continuar generando un impacto positivo en el desarrollo y el posicionamiento de la ciudad, de acuerdo con el Plan Distrital de Desarrollo y la estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá-región”, concluyó Juan Gabriel Pérez.

Acerca de Invest in Bogotá: Invest in Bogotá, es la agencia público - privada que, con base en una estrategia de posicionamiento internacional, promueve de manera activa la inversión extranjera en la ciudad para la generación de oportunidades de negocio, progreso, desarrollo social y económico para los bogotanos y los colombianos. A lo largo de 10 años de gestión, ha sido catalogada por diferentes instituciones como el Banco Mundial (2009) y la Revista Site Selection (2016), como la mejor agencia de promoción de inversión de Latinoamérica y el Caribe. Invest in Bogotá es el resultado de una iniciativa entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía.