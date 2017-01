Jefe Ferrocarriles uruguayos no ve impedimentos para avanzar por fábrica UPM El presiente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), Wilfredo Rodríguez, dijo hoy que no ve "ningún elemento" para que la segunda planta de celulosa de la compañía finlandesa UPM que está en estudio actualmente no se instale en el país.