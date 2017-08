La banca debe buscar alianzas y no rivalidad con las "fintech", según CLAB

Miami, 30 ago (EFE).- La banca tradicional, con ritmos de "paquidermo", debe buscar alianzas con los nuevos actores financieros como las "fintech", en vez de "ignorarlas o competir contra ellas", señaló hoy a Efe Gustavo Vega, presidente del Comité Latinoamericano de Tecnología (CLAB).

Vega, quien participó en la inauguración de la conferencia de tecnología financiera e innovación CL@B 2017, que se realiza a partir de hoy y durante tres días en Miami, dijo que en los últimos dos a tres años las "fintech" han revolucionado al sistema financiero.

Estas innovadoras compañías, como elemento transformador de la industria, así como la robótica y la ciberseguridad, son algunos de los temas centrales del foro, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos y la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida.

Vega indicó que las "fintech" han empujado en los últimos dos a tres años una aceleración de la tecnología "a una velocidad mayor de la que venía antes".

Precisó que este avance obliga a la banca tradicional, "una banca tranquila, que se movía a un ritmo distinto", a la modernización digital.

Según un análisis de la consultora británica Ernst and Young (EY), cuyos detalles serán divulgados durante la conferencia, cada vez son más los consumidores digitalmente activos que utilizan estas empresas tecnofinancieras emergentes.

Las "fintech", que cubren los nichos de mercado a los que no llegan las grandes entidades, "son más ágiles, tienen menos estructuras, son menos vigiladas, más innovadoras. Se mueven más rápido que los paquidérmicos bancos", explicó Vega.

El experto expresó a Efe que la banca tradicional debe "afrontar" el fenómeno de las "fintech", así como otros nuevos actores como el "blockchain" (tecnología de datos que posibilita gestionar la información de forma segura con un registro distribuido, descentralizado y sincronizado) y las monedas virtuales.

Además debe tener muy presente también las nuevas regulaciones, que "tienden ahora más a lo digital", para "competir y mantenerse en el futuro".

Vega manifestó que una de las grandes discusiones sobre las "fintech" es la vigilancia y que en eso se asemeja al tema de las monedas virtuales.

"El bitcóin ha crecido tremendamente, pero los países no saben cómo hacerlo, si eso es legal, si no lo es, porque no tiene banco central detrás. Es un problema que es universal, hay países que han tratado de regularlo, otros están a la expectativa de qué pasa", indicó.

Sobre las "fintech" dijo que también es un problema "generalizado" que cada país aborda de forma diferente, y que en el caso de Latinoamérica lideran en ese sentido Brasil, México y Colombia, donde hay más de estas empresas tecnofinancieras.

En Latinoamérica, según EY, el 80 % de los clientes consideran que la tecnología facilita tener productos con varias instituciones financieras, mientras que globalmente es el 71 %.

"Los bancos que quieran aprovechar este potencial deben actuar ahora para encontrar formas de involucrarse con estas organizaciones innovadoras y lograr una colaboración que genere valor", señala la multinacional de servicios profesionales.

El informe "Retos y tendencias de la transformación digital para la banca", de EY, matiza que "será la colaboración, no la competencia", el principal motor de esa transformación.

Vega coincide en que las alianzas entre ambas es la "solución correcta" y reconoció que las "fintech" están "haciendo pensar a la banca tradicional de una manera distinta".

Sobre las asociaciones dijo que la banca puede aportar los recursos, la infraestructura y la regulación, mientras que las "fintech" agregan la tecnología y la agilidad.

Según el índice de EY de 2017, en menos de un año y medio se han duplicado los consumidores que hacen uso de estas empresas tecnológicas.

El 16 % de consumidores digitalmente activos había usado de forma regular dos o más servicios "fintech" en los seis meses previos al primer índice de EY, realizado en 2015, situación que se duplicó, según el informe.

Este crecimiento "ha fortalecido el pensamiento común de que las 'fintech' trasformarán la banca", apunta EY.

La 17 edición del CLAB, el mayor evento sobre tecnología e innovación latinoamericano, se prolongará hasta este viernes y supone un puente de conexión entre América Latina y el mundo. EFE