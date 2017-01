La Bolsa española pierde el 0,16 % tras el discurso de May

Madrid, 17 ene (EFE).- La Bolsa española perdió hoy el 0,16 % y se dejó el nivel de los 9.400 puntos, en una jornada de pérdidas generalizadas en Europa tras el discurso de la primera ministra británica, Theresa May, en el que confirmó su intención de abandonar el mercado único.

El principal indicador español, el IBEX 35, se dejó 15,10 puntos, ese 0,16 %, hasta los 9.394,90 puntos, con lo que reduce el avance en lo que va de año al 0,46 %.

En el resto de grandes plazas europeas, Londres bajó el 1,46 %; París, el 0,46 % y Fráncfort, el 0,13 %; en tanto que Milán se anotó un repunte del 0,25 %.

El acontecimiento que centró todas las miradas fue el discurso de Theresa May, en el que aseguró que su intención de reducir drásticamente la inmigración en el Reino Unido es incompatible con su permanencia en el mercado único europeo.

"Las medidas que propongo suponen no seguir siendo parte del mercado único", aseveró May. No obstante, los analistas consultados por Efe creen que los inversores ya contaban con esta postura por parte del Gobierno británico.

La libra esterlina reaccionó con el mayor rebote diario desde 2008, más del 1,5 %, hasta los 1,239 dólares, y el euro también se apreció, hasta los 1,071 dólares.

La prima de riesgo española bajó hasta los 108 puntos básicos, la cautela antes del discurso de May se impuso desde la apertura de la bolsa, que dejaba un recorte del 0,37 %.

A mediodía, y en línea con el resto de plazas del Viejo Continente, el IBEX 35 continuaba en negativo, con unas pérdidas del 0,28 %.

Más tarde, y tras permanecer ayer cerrado por festivo, Wall Street abrió levemente a la baja, con los inversores ya pendientes de la toma de posesión del nuevo presidente, Donald Trump, del próximo viernes.

En el parqué español, Banco Popular destacado con un rebote del 6,65 %, tras varias mejoras de su valoración por parte de firmas de inversión y entidades bancarias en los últimos días.

Entre los grandes valores del IBEX, Inditex cedió el 0,60 %; Santander, el 0,45 %; BBVA, el 0,18 % y Telefónica, el 0,07 %; mientras que Repsol e Iberdrola cerraron planos.

Las compañías ligadas al acero registraron las mayores pérdidas, al caer Acerinox el 1,62 % y ArcelorMittal, el 1,58 %.

EFE

eco/csr