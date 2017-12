La brasileña Petrobras anticipó pago de deudas por 5.100 millones de dólares

Río de Janeiro, 27 dic (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras, mayor empresa de Brasil, pagó en diciembre de forma anticipada deudas por 5.100 millones de dólares en el marco de sus esfuerzos para reducir su enorme endeudamiento, informó hoy la compañía.

El 72 % de la deuda pagada en diciembre de 2017 tenía que ser amortizada por la compañía a lo largo de 2018 y de 2019, según un comunicado divulgado por la petrolera.

Con los pagos hechos en diciembre, el total de deuda pagada por Petrobras este año antes de su vencimiento ascendió a 28.200 millones de dólares, según el comunicado de la empresa, controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Miami.

Para anticipar el pago de su deuda y sustituirla por créditos con menores intereses y plazos mayores de amortización, Petrobras captó en 2017 cerca de 26.100 millones de dólares.

"Estas operaciones concluyen la estrategia de gestión de deuda realizada a lo largo de 2017, año en que fueron captados 26.100 millones de dólares, pagados anticipadamente 28.200 millones de dólares y renegociadas deudas por 9.700 millones de dólares", según el comunicado.

Entre los acreedores que recibieron anticipadamente en diciembre destacan entidades como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, Morgan Stanley, Export Development Canada (EDC), Santander, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citibank, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), JP Morgan, HSBC y Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

"Petrobras seguirá evaluando nuevas oportunidades de alargamiento de los plazos de su deuda y de reducción de su costo (intereses menores), de acuerdo con la meta de reducción del endeudamiento que la empresa se impuso en su Plan de Negocios y Gestión para el período 2018-2022", explicó la empresa en su comunicado.

En el nuevo Plan de Negocios la petrolera se propone reducir tanto su deuda líquida como su exposición financiera por la elevada deuda. La meta es que la deuda líquida no pueda superar en más de 2,5 veces la generación de caja. En 2015, en medio de su peor crisis, esa relación era de 5,3 veces.

Petrobras viene ejecutando un severo plan de ajuste, de reducción de inversiones, de venta de activos y de disminución de deuda para hacer frente a las gigantescas pérdidas que sufrió en los últimos años como consecuencia de la caída de la cotización internacional del crudo y del escándalo de corrupción del que es protagonista.

El plan le permitió reducir significativamente una deuda líquida récord que amenazaba la financiación de sus operaciones.

A finales de septiembre, según su último balance, la deuda bruta de Petrobras ascendía a 359.412 millones de reales (unos 108.912,7 millones de dólares), con lo que volvió a los niveles de diciembre de 2014 (351.000 millones de reales o 106.363,6 millones de dólares) tras haber alcanzado en el tercer trimestre de 2015 un récord de 507.000 millones de reales (unos 153.636,4 millones de dólares).

Igualmente en el marco de su programa de ajuste, la estatal anunció la semana pasada su plan de negocios para 2018-2022, que prevé inversiones por 74.500 millones de dólares, valor muy inferior a los 237.700 millones de dólares que tenía previsto invertir en el quinquenio 2013-2017. EFE