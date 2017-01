La cadena de televisión de Slim en EE.UU. arrancará en dos o tres meses

México, 27 ene (EFE).- La cadena de televisión Nuestra Visión, propiedad de Carlos Slim y creada "por mexicanos y para mexicanos" en Estados Unidos, comenzará sus emisiones en unos dos o tres meses, dijo hoy el magnate mexicano en una inusitada rueda de prensa para hablar sobre el presidente Donald Trump.

"En dos o tres meses estaremos consiguiendo los aliados estratégicos", indicó Slim en un multitudinario encuentro con periodistas en el que apeló a la unidad de México ante la negociación con Trump y a la creación de empleo nacional.

Nueva Visión será propiedad de Publicidad y Contenido Editorial, que a su vez pertenece a la empresa mexicana de telecomunicaciones América Movil, de Slim, el cuarto hombre más rico del mundo en 2016, según la revista Forbes.

En la rueda de prensa, Slim también habló también de su participación en The New York Times, puntualizando que llevó a cabo una "inversión financiera con tasa de interés y warrant (garantía) para convertir en acciones", que no forma parte del consejo y que está vendiendo su parte "desde hace un buen rato".

Asimismo, aseguró que no cree que Donald Trump ponga en peligro la libertad de prensa en Estados Unidos.

Slim anunció también que en unos pocos meses entrará en funcionamiento el gasoducto que operará en Texas, Estados Unidos, y se conectará con México.

A inicios de 2015 la empresa Carso Energy ganó dos concursos en consorcio para el transporte de gas natural a través del gasoducto Waha-Presidio y del gasoducto Waha-San Elizario, que se interconectará con una red mexicana.

Sobre el posible impacto de las políticas anunciadas por Donald Trump en sus empresas, Slim consideró que en Estados Unidos puede ser "supuestamente favorable porque dice que va a bajar el impuesto sobre la renta", y en México "Trump no tiene nada que ver".

El multimillonario se refirió también a la decisión tomada en marzo de 2014 por el regulador Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que ordenó a América Móvil desagregar su red local y compartir infraestructura al considerarla "agente económico preponderante".

"Es absurdo que haya medidas en un mercado donde ya hay una clara competencia intensa y la mejor muestra son los precios. (Y muestra de esta incongruencia es) que la empresa nacional esté subsidiando a las empresas extranjeras a las que además no les hace falta que se les dé estos subsidios", consideró.

Nueva Visión, la cadena de televisión de Slim en EE.UU. contará con una "programación innovadora adaptada específicamente a la audiencia mexicana, con un contenido mexicano 100 % auténtico, incluyendo películas, noticias y deportes destacados", señaló recientemente la propietaria de la cadena en un boletín.

A fin de promover "una experiencia única y auténtica, mostrando y celebrando el patrimonio mexicano", contará con algunas de las películas mexicanas más emblemáticas de todos los tiempos y una biblioteca de casi 2.000 títulos.

También transmitirá noticias y novedades deportivas de Uno Tv y Claro Sports.

"Como ustedes saben, la población mexicana representa el segmento más significativo de las minorías hispanas en los Estados Unidos, por lo que creemos firmemente que Nuestra Visión" será una buena opción para la audiencia, dijo entonces Víctor Herrera, encargado de la relación con los afiliados. EFE

