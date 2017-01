La jefa del CCI advierte de que abrir mercados no lleva comercio a la India

Nueva Delhi, 27 ene (EFE).- La directora del Centro de Comercio Internacional (CCI), Arancha González, advirtió hoy de que el énfasis del Gobierno indio en abrir sus mercados y atraer inversión extranjera no se traducirá en comercio ni crecimiento si no se acompaña de un aumento en la capacidad productiva.

González, que se encuentra en Visakhapatnam (este) para participar en una conferencia de la Confederación de Industrias de la India, explicó a Efe que el gigante asiático está trabajando "mucho" para abrir los mercados y las oportunidades con sus empresas, además de atraer inversión y exportar inversiones.

"Pero eso abre oportunidades, eso no se transforma en comercio de verdad y no se transforma en crecimiento y no se transforma en empleo si uno no mejora su capacidad productiva", advirtió la directora del CCI, un organismo mixto de cooperación de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio.

La española considera que la capacidad productiva es un "cuello de botella" en la India, donde las pymes representan más del 80 % de la industria pero cuya contribución al producto interior bruto es "limitada" debido a que muchas de estas empresas son "micro" y están en el sector informal.

A solventar este último problema ayudará, a su juicio, la reciente retirada de los billetes de mayor denominación en el país, una medida dirigida a acabar con el dinero negro que obligará "de alguna manera a la formalización de las empresas".

Al frente de un organismo que trabaja principalmente para ayudar al desarrollo de las pymes, González advirtió de que, no obstante, hay "muchos más aspectos" que deben ser atajadas para lograr la formalización del sector.

Destacó entre ellos la necesidad de simplificar los "complicados" trámites en el país, una "rémora enorme" para las pequeñas y medianas empresas.

En su último ránking mundial, el Banco Mundial no le reconoció a la India ningún progreso en la facilidad para hacer negocios, colocándola en el puesto 130 de 190, sólo uno por encima del alcanzado el año previo y por detrás de Papúa Nueva Guinea, Uganda o Belice.

González señaló a la descentralización del país como un problema clave en este sentido, ya que "una gran parte de la tramitología no depende del Gobierno central" sino de cada uno de sus 29 estados, a lo que se suma la disparidad de recursos económicos entre ellos.

En este escenario de descentralización, aplaudió el impuesto de bienes y servicios (GST) que Nueva Delhi pretende implementar a partir de abril para unificar las tasas en todas sus regiones, otra gran lacra a la hora de hacer negocios en el país.

"El gran problema de la India es que tienen un enorme mercado interior pero que está muy fragmentado, entonces la fragmentación impide las economías de escala", apuntó sobre una situación que espera mejore con la implementación del GST.

Para la directora del CCI, que cuenta con un programa específico para fomentar el papel de la mujer en las pymes, "un país que no apalanca a la mujer está perdiendo un porcentaje de crecimiento".

Advierte de que abordar la cuestión de género desde un punto de vista de derechos humanos es contraproducente, una tendencia que no considera exclusiva de la India, y aboga por adoptar una perspectiva "económica" al respecto.

La directiva española mantiene que, de hecho, el crecimiento que aportan las mujeres es de "más calidad", ya que "la mujer de media va a gastar el 90 % de sus ingresos en su familia y en su comunidad más cercana", mientras que el hombre sólo invertirá un 40 %.

En cuanto al "brexit", González no descarta que la India pueda convertirse en el centro de las nuevas relaciones comerciales del Reino Unido, pero se limita a asegurar que es pronto para hacer análisis.

"Lo que veo son más preguntas que respuestas por ahora", afirmó. EFE