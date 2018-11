Las enfermedades por las que más se incapacitan los colombianos

Un informe de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) realizó una radiografía de las incapacidades en el país y mostró que los afiliados al sistema contributivo del país general al menos 11.000 incapacidades diarias.

Según el documento, las causas más frecuentes fueron, en orden, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso; lumbago no especificado; infección viral no especificada; infección de vías urinarias en sitio no especificado, y trastornos de disco lumbar y otros con radiculopatía.

De acuerdo con el estudio, los trabajadores están incapacitados en promedio 2,3 días al año. Además, el 23,95 por ciento de los cotizantes tuvieron una incapacidad; el 18,22 por ciento, dos y el 11,41, tres.

Finalmente, en este 2018 ya se han girado 720.000 millones de pesos a las EPS por este concepto.