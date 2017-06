Macri apuesta por integración energética para "recuperar confianza" de Chile

Santiago de Chile, 27 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, apostó hoy por la "integración energética" con Chile para "recuperar la confianza" del país austral durante un encuentro con empresarios en Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) enmarcado en su visita relámpago al país austral.

"Debemos recuperar la confianza. Incumplimos todos los contratos que teníamos vigentes diciendo 'no te mando más gas porque a mí no me alcanza'. Eso generó una fractura", enfatizó Macri en referencia a la crisis energética de 2007, cuando Argentina cortó el gas natural a Chile en medio de una intensa ola de frío.

Chile, que importa el 90 % de la energía que consume, trae desde el país vecino 22 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero desde 2004 el suministro ha sufrido cortes periódicos debido al aumento de la demanda en Argentina y la falta de inversiones para explotar nuevos yacimientos.

"Ojalá podamos integrar la matriz energética y darles a ustedes acceso a energía lo más barata posible para que también puedan seguir desarrollando su petroquímica y otras actividades", insistió.

En este contexto, el presidente argentino afirmó que las relaciones con Chile han mejorado gracias a proyectos conjuntos en el que el comercio energético ha jugado un papel importante.

"Estamos impulsando una idea creativa para que importemos gas con las cañerías que en un principio habíamos diseñado para exportar. Este intercambio energético es importante", indicó Macri.

Además, destacó otros programas que se desarrollan conjuntamente a lo largo de la frontera.

"Vamos a trabajar hombro con hombro en los pasos aduaneros, a desarrollar nuevas infraestructuras, a hacer intercambios en el mundo científico, queremos trabajar en el tema satelital y crear un parque binacional. Son muchas iniciativas que van desde Tierra del Fuego (sur) al norte, pasando por Mendoza o San Juan (centro)", resaltó.

En pleno giro de Argentina hacia la Alianza del Pacífico, Macri animó a los empresarios chilenos a invertir en el país vecino impulsados por las "medidas correctas para que el sector privado pueda emprender".

"Están todos invitados a ser parte de los futuros 20 años de la Argentina, que van a ser de los mejores de nuestra historia. Así que, si estando tan cerca se la pierden, tienen un problema grave", bromeó.

El mandatario argentino resaltó que "pese a las políticas que estamos desarrollando que no ganan votos", su Gobierno es uno de "los que más apoyo tienen en Latinoamérica", una tendencia que se reflejará en las elecciones primarias de agosto y las legislativas de octubre.

Según Macri, esta corriente les hace más "previsibles y confiables", circunstancia que aprovechó para animar a invertir próximamente a los empresarios chilenos.

"Ustedes tienen derecho de definir cuál es su umbral de riesgo. Lo que les digo es que el Gobierno va a ratificar su rumbo porque va a tener el apoyo de la gente. Si ustedes esperan a agosto, lo que van a invertir les va a salir un poco más caro. Si esperan a octubre, les va a salir mucho más caro", bromeó.

El presidente argentino criticó la gestión del Ejecutivo de su antecesora, Cristina Fernández, a la que tachó de populista.

"El populismo está muy bueno cuando tiene plata. Cuando se acaba, es una catástrofe. Es como que alguien te invite a una fiesta en la que te emborrachas mucho y a la mañana siguiente se te parte la cabeza", concluyó. EFE

