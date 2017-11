Mercosur quiere pacto de comercio con UE "basado en valores", dice Argentina

(Actualiza con reunión de Macri con Katainen)

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- El canciller argentino, Jorge Faurie, afirmó hoy ante el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Jyrki Katainen, que los países miembros del Mercosur coinciden en la idea de tener con la Unión Europea (UE) un tratado de comercio "basado en valores" que fomente un "desarrollo sostenible justo".

En un evento organizado en la Cancillería argentina, Faurie confirmó que los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) están "alineados en la visión de por qué es bueno tener este acuerdo" que se negocia entre ambas regiones y la importancia de que dicho tratado esté "basado en valores, promueva un desarrollo sostenible justo y esté cimentado sobre reglas".

"Sobre la mesa están puestas las ofertas. Si guardan un equilibrio en lo que cada uno tiene que dar y cada uno tiene que ceder podemos llegar a un acuerdo mutuamente interesante", continuó.

Ante una decena de embajadores europeos, empresarios y diplomáticos, Faurie aseguró tener "muchas esperanzas" en el éxito de las negociaciones y reiteró que "la Unión Europea y el Mercosur tienen un destino común" en este pacto, que es "fundamental para crear empleo".

"El diálogo con la Unión Europea lo hace el socio excelente para crear el primer paso de este proceso de inserción como región en la economía internacional", afirmó el ministro argentino, quien recordó que desde Mercosur esperan llegar a un acuerdo antes del final de 2017.

Katainen, que también es responsable de Fomento del Empleo, recordó que "reformarse o no reformarse no son opciones" en este mundo de constantes modificaciones, porque si uno no se renueva "los otros lo hacen".

Asimismo, abogó por este tratado para eliminar barreras y "desbloquear el potencial del Mercosur".

"Mientras unos construyen muros y fortalecen el proteccionismo, hemos visto una oportunidad", expuso Katainen.

En la misma línea, Faurie ejemplificó el caso de Argentina como un país que cerró fronteras -en el pasado- y que no logró impulsar la economía ni ser más competitivo.

"Hoy es una tendencia del mundo armar paredes. (...) Nosotros les podemos contar. No da resultado. La pared no te protege porque la revolución tecnológica es de tal magnitud que la pared ya no contiene", argumentó.

"Cuando viene la ola lo mejor es ponerse del sentido de la ola y aprender a nadar para nadar cada vez más rápido" porque "crear barreras, cerrar la economía solo genera desequilibrios económicos, dependencia, más pobreza y atraso tecnológico", continuó.

En un periodo de "muchas turbulencias, grandes transformaciones", refiriéndose a los vaivenes económicos y sociales que han afectado a ambas regiones, Argentina se ha marcado como meta ser más productiva y competitiva a través de la mejora de infraestructuras y de conectividad, de adaptar su logística en comercio y producción y de asegurar "un mejor flujo de inversiones, explicó Faurie.

Katainen, por su parte, insistió en la viabilidad de estos acuerdos internacionales, en su necesidad para obtener mejores resultados comerciales y recordó que, al fin y al cabo, "los productos y los servicios ya no se hacen en un lugar".

"Las partes, los componentes de muchos países se juntan en una planta de producción planetaria", resumió sobre la necesidad de adquirir nuevos niveles de integración en la globalización.

El diplomático europeo se encuentra en Argentina para dar un impulso a las negociaciones sobre el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

No obstante, también hoy mantuvo un encuentro en la Casa Rosada, sede del Gobierno en Buenos Aires, con el presidente argentino, Mauricio Macri, del que no se difundieron detalles.

Este viernes realizará una visita de características similares a Brasilia. EFE

