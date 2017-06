Microsoft presume de potencia y "experiencia prémium" con la nueva Xbox One X

Los Ángeles (EE.UU.), 12 jun (EFE).- La potencia de su "hardware" para alcanzar gráficos de gran calidad y ofrecer una "experiencia prémium" para los amantes de los videojuegos son las bazas de la nueva consola Xbox One X de Microsoft, aseguró hoy a Efe la directora de comunicaciones de marketing de Xbox Cristina Tellería.

"La Xbox One X es una experiencia prémium. Es para todos los que quieren realmente vivir lo mejor. La mejor forma de jugar los juegos es con esta consola", afirmó Tellería en una entrevista realizada con motivo de la feria E3, que se celebrará en Los Ángeles del 13 al 15 de junio.

Dentro de las actividades previas al evento más importante a escala mundial de la industria de los videojuegos, Microsoft desveló el domingo la Xbox One X, una consola de alta gama con resolución 4K (8 millones de píxeles) que se pondrá a la venta el 7 de noviembre con un precio de 499 dólares.

Anunciada a bombo y platillo como la consola "más potente hecha nunca", la Xbox One X contará con 6 teraflops de procesamiento gráfico y sonido Dolby Atmos.

Tellería dijo hoy que en la compañía están "muy emocionados" por el recibimiento de los aficionados a la Xbox One X.

"Es un 40 % más potente que cualquier otra consola. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier juego que tengas se va a ver mucho mejor. Si tienes una televisión de 4K se va a ver increíble. Los juegos se van a descargar mucho más rápido. Es poder", resumió.

Destacó también que las imágenes serán "mucho más inmersivas" hasta el punto de que, en su opinión, "te sientes que estás ahí dentro" del videojuego.

En este sentido, la jugada de Microsoft con Xbox One X apunta a la consola doméstica más allá de la oferta de dispositivos portátiles.

"Nos encantan los juegos para todo, pero sí creemos que hay una oportunidad que sigue creciendo, que es jugar en la mejor pantalla, y esa es la que pantalla que tienes en tu sala de juegos", dijo Tellería.

En la presentación del domingo se mostraron 42 nuevos juegos, de los cuales 22 tienen algún tipo de exclusividad con Xbox One X, como "Forza Motorsport 7", "Crackdown 3" y "Sea of Thieves".

"En 'Forza Motorsport 7' (simulador de carreras de coches) ves la lluvia, están los charcos, crecen, pasa el coche, se refleja la luz, puedes ver los detalles de los conductores, los atuendos. Son muchísimas oportunidades que no había", opinó la ejecutiva al enfatizar el impacto de Xbox One X en las posibilidades que se les abren a los desarrolladores para plasmar sus ideas más ambiciosas.

Por otro lado, Tellería indicó que por el precio de Xbox One X "no se puede encontrar algo similar en el mercado" en cuanto a calidad y diseño, y también subrayó que será compatible con todos los accesorios y juegos de Xbox One.

Por características y público al que se dirige, la Xbox One X de Microsoft plantará batalla a la PlayStation 4 Pro de Sony, compañía que desvelará hoy sus novedades en otra de las presentaciones previas más esperadas de la feria E3.EFE