Ministra chilena viaja a zona donde están dos mineros atrapados hace 5 días

Santiago de Chile, 13 jun (EFE).- La ministra chilena de Minería, Aurora Williams, viajó hoy a la austral región de Aysén para seguir en el terreno las labores de rescate de dos mineros que cumplen cinco días atrapados en un yacimiento de oro, informaron fuentes oficiales.

Williams se unirá en el lugar, cercano a la localidad de Chile Chico, a unos 1.800 kilómetros de Santiago, al subsecretario de Minería, Erich Schnake, quien se encuentra desde el sábado en el lugar, supervisando el trabajo de los rescatistas.

Enrique Ojeda (34) y Jorge Sánchez (25) trabajaban en una galería a unos 1.300 metros de la entrada de la mina delia 2 y a unos 250 metros de profundidad en línea recta el pasado viernes cuando el lugar se inundó al colapsar un muro y se presume que alcanzaron a refugiarse en un refugio equipado con elementos de supervivencia.

Las autoridades han reforzado los equipos de rescate con equipos de sondaje, perforadoras y otra maquinaria pesada, según informó hoy la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi).

En las últimas horas del lunes, sin embargo, una sonda que debía llegar al área de los mineros atrapados no dio con el mismo, lo que desanimó a los familiares y compañeros de los trabajadores atrapados, que acusaron de lentitud a las autoridades y demandaron más equipamiento en los trabajos.

"La sensación que tenemos nosotros es bastante pesimista, estamos muy bajos en recursos y dolidos también por lo que está pasando", comentó a medios locales Jorge González, un trabajador de la mina, perteneciente a la empresa Cerro Bayo, controlada a su vez por la canadiense Mandalay Resources.

Este martes, los equipos continuaban realizando sondajes destinados a focalizar la búsqueda, sin haber logrado hasta ahora hacer contacto con los dos mineros-

En la búsqueda participa personal de la Dirección General de Aguas (DGA), de la Oficina regional del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras hidráulicas (DOH) y de una empresa telefónica del Sur y de la compañía propietaria de la mina.

Según los encargados, se dispuso el drenaje de agua por bombas, de túneles y chimeneas de la mina, mientras continúa la construcción de un talud de unos 120 metros aproximadamente, con el objeto de detener la filtración de agua desde la Laguna Verde hacia la mina.

No obstante, la intensidad del trabajo no ha conformado a los familiares de los mineros atrapados.

"Mucha gente se está ofreciendo para ayudar, incluso gente y maquinaria de los que rescataron a los 33 (en el norte de Chile en 2010) están dispuestos a venir, pero no hay autorización de Mandalay", aseguró a radio Bío Bío Andrés Sánchez, hermano de uno de ellos.

También discrepó de las palabras de aliento que les envió el lunes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet: "de la presidenta no me interesan sus palabras, me interesa que se mueva, eso me interesa, es la cabeza de Chile y no ha hecho nada" apostilló. EFE

ns/lnm