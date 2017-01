Ministros mexicanos plantearán en EEUU abandono de TLCAN si no es beneficioso El canciller mexicano, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajarán esta tarde a Washington con el mensaje de que México no aceptará un nuevo tratado del libre comercio que no resulte ventajoso para todas las partes y con la intención de dar "certidumbre" en los mercados.