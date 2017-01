Miss Mundo puertorriqueña Stephanie Del Valle recibida con cariño en la isla

San Juan, 13 ene (EFE).- Miss Mundo 2016, la puertorriqueña Stephanie Del Valle, aterrizó hoy en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan para participar durante el fin de semana en una serie de actos para celebrar el triunfo de la belleza caribeña.

Del Valle, que llegó a San Juan en un vuelo de American Airlines procedente de Miami, fue recibida en el aeropuerto sanjuanero por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y su familia, que con su presencia quiso resaltar la hazaña de sus compatriota, que conquistó la corona el pasado 18 de diciembre en Nueva York.

"Ella ha representado a Puerto Rico de manera extraordinaria y estamos orgullosos de tenerla en casa", fueron las primeras palabras de Rosselló para la joven boricua, de 19 años, que llegó a San Juan con media hora de retraso sobre el horario previsto.

"Todavía no me lo creo", dijo nada más desembarcar la belleza caribeña, que no estaba en su tierra natal desde casi dos meses por motivos profesionales.

"Obviamente lo quise y lo soñé, pero que ese sueño se haya convertido en una realidad es una maravilla", destacó Del Valle.

La reina Miss Mundo 2016 estuvo acompañada en su viaje a la isla por la presidenta de Miss Mundo, Julia Morley, y el diseñador Carlos Alberto, que confeccionó los trajes que lucirá durante estos días.

La agenda de la belleza en Puerto Rico incluye hoy la visita a la escuela Saint John's School, donde cursó sus estudios elementales y se graduó de escuela superior.

De allí seguirá a la plaza de la Ventana al Mar, donde está prevista una celebración popular con las actuaciones musicales de Joseph Fonseca, Plenéalo y el dúo de reguetón de Ángel y Khriz.

Del Valle, quien representó al Municipio de Toa Baja en el certamen de Miss Mundo, visitará durante el fin de semana el Hospital Auxilio Mutuo y participará en una gala en el Antiguo Casino a beneficio de la Fundación Wilnelia Merced Forsyth.

La edición 66 del certamen Miss Mundo 2016 se celebró en Nueva York y Del Valle recibió su corona de manos de quien hasta entonces ostentaba el título, la española Mireia Lalaguna.

Del Valle la primera puertorriqueña en llevarse la corona de Miss Mundo fue Wilnelia Merced en 1975". EFE

