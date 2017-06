Morales reclama soberanía económica para el desarrollo local en Latinoamérica

La Paz, 27 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló hoy la soberanía económica de los países como condición para avanzar en el desarrollo local en Latinoamérica.

"Si queremos desarrollo local, departamental, nacional, eso pasa por la soberanía económica", dijo Morales en la inauguración del Segundo Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América Latina y el Caribe, que se celebra en la localidad boliviana de Tiquipaya, en el centro del país.

Agregó que si, en lugar de eso, hay "dependencia o sometimiento a organismos internacionales, especialmente al Banco Mundial, con seguridad mal podemos planificar, mal podemos compartir experiencias de gestión pública".

Ante un auditorio con muchos profesionales del desarrollo y las agencias de cooperación, Morales definió la historia de toda América Latina como "una lucha permanente de pueblos contra los imperios".

"Si no entendemos eso, por mucho que debatamos al segundo, tercer o cuarto foro, imposible vamos a poder resolver", reflexionó.

El presidente pidió disculpas a las personas que dentro de la audiencia pudiesen tener ideas "imperialistas", "neocoloniales" o "neoliberales", pero aseguró que "el neoliberalismo no ha sido solución para el pueblo boliviano".

Por el contrario, defendió la labor de su Gobierno y los movimientos sociales que lo conforman y que, según dijo, pasaron de la lucha sindical a la conquista del poder político y, a través de él, lograron "la nacionalización de los recursos naturales" y la recuperación de empresas públicas.

Dijo que en los debates sobre cómo lograr que los municipios y departamentos sean productivos existe siempre la pregunta sobre cómo "obtener dinero para atender las demandas del pueblo".

Destacó que entre 2006 y 2016, bajo su Gobierno, el producto interno bruto (PIB) del país pasó de 9.000 millones de dólares a 36.000 millones.

"A mí mismo me ha sorprendido, yo no soy economista, no soy experto en planificación, yo soy experto en marchar y bloquear caminos", bromeó, reivindicando su pasado sindical.

El representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Johannes Krassnitzer destacó la diversidad del foro y dijo que quieren "aprender de Bolivia y con Bolivia" en un proceso "de aprendizaje mutuo" entre países de América y Europa con un recorrido de más de veinte años.

"No es un evento muy normal, es algo en que discutimos cosas entre muchas diversas organizaciones e instituciones, desde el campesino hasta el presidente, desde universidades hasta el sector privado", comentó.

Aseguró que "el desarrollo económico local da respuestas de una economía mas equitativa, de un futuro de la gente, pone al ser humano en el centro, el diálogo, la participación".

El foro pretende ser parte de un proceso de trabajo para "promover el diálogo mundial sobre el Desarrollo Económico Local", según su organización, y aúna esfuerzos de gobiernos, instituciones multilaterales, académicos y sector privado. EFE