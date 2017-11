OIT rectifica y dice que no ha roto aún sus lazos con industria tabacalera El Consejo de Administración de la OIT no ha decidido aún si rompe o no los lazos con la industria tabacalera en el marco de su colaboración en la lucha contra el trabajo infantil en el cultivo del tabaco, señaló hoy el organismo, que había indicado previamente que esa determinación sí se había hecho.