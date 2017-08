Pekín impide panel en OMC en denuncia de EEUU sobre aranceles agropecuarios

Ginebra, 31 ago (EFE).- China impidió hoy el establecimiento de un grupo especial de expertos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) solicitado por EEUU para que decida en la disputa que enfrenta a ambos pases por los aranceles que aplica Pekín a determinados productos agropecuarios.

Para tratar de resolver la disputa, EEUU solicitó el pasado 15 de diciembre la celebración de consultas con China con respecto a la administración que hace el gigante asiático de sus contingentes arancelarios, incluidos los relativos al trigo, el arroz de grano corto y medio, el arroz de grano largo y el maíz.

Australia y la Unión Europea, así como Canadá y Tailandia, se presentaron como partes asociadas a las consultas.

En febrero se llevaron a cabo conversaciones bilaterales, en el comité de Agricultura de la OMC y dentro de los procedimientos de disputa de la organización, pero las partes no alcanzaron un acuerdo y EEUU pasó a la siguiente fase y pidió la creación de un panel (grupo especial de expertos) para que falle en el asunto.

Washington afirma que Pekín administra esos contingentes arancelarios de manera inconsistente con el acuerdo de adhesión de 2001 de China al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en particular porque esta medida no se gestiona de manera transparente, justa o predecible y porque el país asiático no usa procedimientos y requisitos claros.

China, sin embargo, no está de acuerdo con las acusaciones estadounidenses, al afirmar hoy que siempre ha cumplido con todas las normas de la OMC y ajustado las ayudas agrícolas a sus obligaciones bajo esta organización.

Además, según fuentes en Ginebra, Pekín expresó su decepción por el hecho de que EEUU siga retando medidas vitales para el sector agrícola chino.

EEUU puede solicitar nuevamente el establecimiento de un panel en la próxima reunión del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, momento en el cual China ya no podrá bloquear su instalación. EFE