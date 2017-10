Petroleros responden a sentencia del Consejo de Estado

Con respecto a la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del concepto de la Dian, que según los demandantes impidió que el estado recibiera al menos 13 billones de pesos por parte del sector minero energético al permitir que la empresa privada hiciera deducibles los pagos de regalías de sus impuesto, la Asociación Colombiana del Petróleo manifestó que las regalías son un recurso que le pertenece al Estado y no a las compañías que las producen. Por ende, no tendría sentido que las empresas pagaran impuesto sobre una producción que no les pertenece.

Adicionalmente, la ACP expresó que lo que las empresas pagan por concepto de regalías es definido como un costo, y que por lo tanto es deducible de los ingresos brutos al liquidar el impuesto a la renta y a lo cual la deducción no se trata entonces de un beneficio tributario, ni de una “gabela” como se ha hecho ver luego del fallo del Consejo de Estado.

Por otro lado, los petroleros manifestaron que en el Estatuto Tributario colombiano se define en el artículo 107 cuáles son las condiciones para que un costo pueda ser deducible en la liquidación del impuesto de renta y que bajo dichas condiciones las regalías son gastos deducibles, adicionando que la sentencia del Consejo de Estado no hace ninguna modificación a dicho artículo.

Manteniendo de tal manera que el concepto de la Dian que fue declarado nulo por el Consejo de Estado corresponde a una interpretación del Estatuto Tributario, que permitía aplicar de manera general la deducción a todas las empresas que pagan regalías.

Lo que concluye el alto tribunal es que respecto de la deducibilidad de regalías, para efectos del pago del impuesto de renta, se revise caso por caso para garantizar que todas las empresas que pagan regalías cumplan con lo estipulado en el artículo en mención.