Policías de estado brasileño ignoran decisión judicial y siguen en huelga

Brasilia, 26 dic (EFE).- Los policías del estado brasileño de Río Grande do Norte ignoraron hoy una decisión judicial que les ordenó levantar una huelga que mantienen desde hace una semana y decidieron seguir de brazos cruzados en reclamo de salarios atrasados.

"Lamentablemente, además de no pagar los salarios, el Gobierno (regional) va a la Justicia para intentar impedir nuestro derecho a cobrar el sueldo. Y la Justicia acepta el pedido y pretende que trabajemos como esclavos", afirmó Nilton Arruda, presidente del sindicato que agrupa a los policías de Río Grande do Norte.

Arruda hizo esas declaraciones a periodistas tras una asamblea del sindicato que decidió por mayoría que los policías se mantengan "acuartelados", lo que implica que irán a sus puestos de trabajo pero seguirán sin patrullar las calles, como sucede desde el pasado martes, en reclamo para exigir el pago de dos meses de salarios atrasados.

"No estamos en condiciones de trabajar con normalidad, como si no pasara nada, pues los policías no tienen dinero para ir hasta sus puestos de trabajo o para alimentarse fuera de casa", añadió.

La Administración regional aguardaba un préstamo extraordinario del Gobierno federal por unos 600 millones de reales (181 millones de dólares) para pagar salarios, pero se encontró con la negativa del Tribunal de Cuentas de la Unión, organismo auditor del Estado, que no autorizó el desembolso.

La decisión fue justificada en que ese tipo de préstamo no puede ser usado para pagar salarios, pues está expresamente impedido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regulariza el uso del dinero público en el país.

El gobernador de Río Grande do Norte, Robinson Faria, declaró hoy que apelará a esa decisión y que intentará obtener los recursos que el estado necesita para enfrentar lo que calificó de "emergencia financiera".

Desde que estalló la huelga, se ha registrado una ola de robos que afecta a casi todo el estado y ha tenido especial intensidad en Natal, la capital regional, que tiene cerca de un millón de habitantes.

De acuerdo a datos oficiales, los robos de vehículos en Natal, que en situaciones normales llegan a un promedio de diez por día, saltaron a una media de 30 diarios y llegaron incluso a 39 el pasado viernes.

En lo que va de año, Río Grande do Norte ha registrado más de 2.400 homicidios, el mayor número registrado en ese estado, que al igual que Río de Janeiro, atraviesa una grave y violenta crisis de seguridad. EFE