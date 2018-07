¿Qué fue lo que más se vendió durante este mundial?

Según un estudio realizado por Fenalco Bogotá Cundinamarca para el 42% de los empresarios las ventas aumentaron especialmente durante las dos semanas en la que la Selección Colombia participó en Rusia 2018. El incremento promedio fue de 25% como se tenía previsto especialmente en artículos como televisores y dispositivos electrónicos, seguido por bebidas, licores y textiles.

El 52% de los encuestados aseguró que aplicó estrategias como promociones, descuentos, proyección de partidos, concursos y eventos especiales con el fin de aumentar las ventas. A pesar de los horarios de juego, el 68% afirmó que las técnicas de mercadeo funcionaron, mientras que el 32% dijo que no tuvo los resultados esperados.

“Los restaurantes, hoteles, Centros Comerciales y Artículos para el hogar fueron los más beneficiados. No obstante, el 39% de los empresarios nos dijeron que sus ventas no obtuvieron resultados positivos aduciendo que su actividad comercial no se relacionaba con el Mundial de fútbol y esto por supuesto era de esperarse”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.