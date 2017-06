Schäuble: incertidumbre creciente hace el multilateralismo más necesario

Berlín, 13 jun (EFE).- El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, dijo hoy que con la creciente incertidumbre, marcada por procesos como el "brexit" o la situación que se vive en EEUU, el multilateralismo es aún más necesario.

En una intervención durante un acto organizado por la agencia de noticias económicas Bloomberg, Schäuble subrayó que "la desafortunada decisión de los británicos el año pasado y lo que está pasando en EEUU aumentan la incertidumbre", por lo que "se necesita ahora más multilateralismo que nunca".

"Estamos más interconectados que en ninguna otra época de la historia y los progresos no se logran a través del aislacionismo y el proteccionismo", añadió durante el evento organizado con motivo de la presidencia alemana del G20 titulado "Resiliencia global en los mercados financieros y oportunidades en la economía digital".

El gran reto actual es lograr "un balance entre los riesgos y las posibilidades de la globalización", señaló Schäuble, quien advirtió que si se fracasa en el esfuerzo crecerán las crisis en muchas partes del mundo, lo que puede ser caldo de cultivo para movimientos radicales y populistas.

"Si queremos tener a largo plazo seguridad y estabilidad tenemos que hacer las economías más resistentes", dijo.

Schäuble recordó que como parte de ese esfuerzo, la presidencia alemana del G20 se ha propuesto impulsar las inversiones en diversas partes del mundo, especialmente en África, para darle posibilidades a la gente en el continente y evitar que muchos se vean forzados a tomar el camino de la emigración ilegal.

"La idea es impulsar la inclusión y darle a la gente oportunidades en sus países para que no tengan que verse forzados a emigrar", indicó.

Con respecto a EEUU, Schäuble dijo que, pese a las diferencias actuales, seguirá siendo "políticamente uno de nuestros socios más importantes" y recordó como los europeos, cuando fueron abandonados a su suerte tras la I Guerra Mundial, fueron incapaces de evitar la segunda.

No obstante, Schäuble no ahorró críticas al gobierno de Donald Trump en lo referente a su decisión de abandonar el acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático.

Según el ministro, "el que niegue la existencia del cambio climático debe volar por encima de los Alpes y comparar lo que ve con fotos de hace décadas".

Schäuble se refirió además al aumento de catástrofes naturales y hambrunas en muchas partes del mundo.

"Tenemos que hacer todo lo que podamos para detener el cambio climático. Sería mejor que todos se comprometieran, pero si algunos no lo hacen, eso no es disculpa para no hacer nada", dijo.

La lucha contra el cambio climático es uno de los retos que requiere, según Schäuble, de instrumentos multilaterales, lo mismo que la lucha contra la evasión fiscal.

Interrogado acerca de si los desarrollos recientes en EEUU y en el Reino Unido no lo habían vuelto pesimista, Schäuble lo negó.

"Un político no puede ser pesimista, y si se deja ganar por el pesimismo debe dejar la política. No me he vuelto pesimista y estoy más decidido que nunca a hacer mi modesto aporte para enfrentar los retos que tenemos delante", dijo. EFE