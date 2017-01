Transportistas de Guatemala cancelan huelga programada para el 17 de enero

Guatemala, 9 ene (EFE).- El ministro de Comunicaciones de Guatemala, Aldo García, anunció hoy que la Gremial de Transportes Pesados canceló el paro nacional que había convocado para el 17 de enero.

En una conferencia de prensa celebrada la tarde de este lunes en la sede de la Vicepresidencia, donde se instaló una mesa de diálogo para evitar la huelga, el funcionario detalló que se escucharon las peticiones del sector y que se harán áreas de descanso para los pilotos en varios puntos del país.

El tercer gran acuerdo, continuó, fue convocar a las municipalidades de Mixco, Escuintla, San José Pinula, Amatitlán, Villa Nueva y Guatemala para ver si se pueden unificar los horarios de restricción y afectar "lo menos posibles" al tránsito de los vehículos pesados.

Uno de los motivos que llevó al líder de la Gremial de Transporte Pesado, Rudy Mendoza, a convocar a los compañeros a través de las redes sociales para protestar de forma masiva el 17 de enero fueron las elevadas multas de tránsito, impuestas, sobre todo, por las restricciones horarias para circular dentro de las municipalidades.

Otro punto del acuerdo es montar una mesa de diálogo permanente que empezará a funcionar el próximo día 16 para trabajar las solicitudes del sector, en la que estarán invitados a participar los entes locales.

La Municipalidad de Guatemala había dicho que no se dejaría de imponer sanciones si se incumple la ley, y agregó que la mayoría de las multas emitidas es por incumplimiento del horario de restricción en la capital, ingresar en zonas prohibidas, no transitar por el carril izquierdo o no llevar la licencia de conducir.

El líder del transporte pesado dijo que los puntos acordados son "fundamentales" y que, por ende, se cancela la convocatoria de huelga: "El día 17 de enero se cancela el paro nacional".

No obstante, agregó que si en dos meses no hay resultados sí harán un paro y "sin avisar", pero expresó su deseo de que las municipalidades unifiquen la restricción horaria para facilitar su trabajo y que se creen áreas de descanso para que no corran peligro por la delincuencia.

"Violaron a dos compañeros la semana pasada y nadie dijo nada", proclamó criticando la falta de seguridad del sector, y añadió que los pilotos están dispuestos a pagar unos 20 quetzales (casi 3 dólares) por aparcar y así sufragar los gastos de estas áreas.

El año pasado los transportistas estuvieron una semana en huelga para protestar por los horarios para circular en la municipalidad de Guatemala, un paro que dejó pérdidas de más de 456 millones de dólares.EFE