Tsipras recalca Grecia no aplicará medidas que no estén previstas en rescate El primer ministro griego, Alexis Tsipras, sostiene que su Gobierno no aprobará en ningún caso medidas de recorte que vayan más allá de lo acordado en el programa de rescate, tal como pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de su participación en él.