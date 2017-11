Vicepresidenta uruguaya dice que su país no depende "demasiado" de TLC Chile La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, aseguró que su país "no depende demasiado" de una ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) que firmó con Chile, ya que el intercambio entre las dos naciones "no es algo voluminoso", informó hoy la prensa local.