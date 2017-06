Wall Street avanza con la recuperación de las tecnológicas

Helen Cook

Nueva York, 19 jun (EFE).- Una nueva recuperación de las acciones de las empresas tecnológicas, que viven un periodo de inestabilidad, ayudó al parqué neoyorquino a cerrar hoy en verde, con récords en dos de sus principales indicadores.

El Dow Jones de Industriales alcanzó cifras nunca vistas al avanzar un 0,68 por ciento hasta los 21.528,99 puntos, mientras que el S&P 500 también marcó un récord tras subir un 0,83 % hasta los 2.453,46 enteros.

El Nasdaq, por su parte, también cerró la jornada bursátil en territorio positivo con un progreso del 1,42 %, que lo llevó hasta los 6.239,01 puntos.

El buen día del Wall Street se debió en parte a la buena sesión que vivieron las empresas tecnológicas, que hasta hace escasos días habían protagonizado el rally de los últimos meses de la bolsa neoyorquina, pero que desde la semana pasada pasan por una racha de fuertes subidas y bajadas.

"Las acciones de las tecnológicas, después de estar en la lista de ventas de los últimos días, han vuelto a la lista de compras de muchos", explicó el presidente de Abel Noser, Anthony Conroy.

Los gigantes tecnológicos que forman el grupo conocido como FAANG -Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google- cerraron la sesión con importantes avances, una tendencia que contrasta con el marcado descenso reciente del sector, que la semana pasada bajó un 0,8 por ciento.

En concreto, Apple subió hoy un 2,86 %, su mayor progreso en una sola jornada desde febrero pasado, mientras que Facebook avanzó un 1,48 %.

Los analistas apuntaron que las compras de hoy se deben a que tras el fuerte descenso de los últimos días, los inversores están aprovechando los precios rebajados para adquirir estas acciones.

"La gente está comprando Apple a precio de descuento", opinó el director de investigaciones de FBB Capital Partners, Mike Bailey.

Sin embargo, los movimientos en zigzag que han protagonizando estas empresas durante más de una semana ya mantienen en vilo a muchos expertos, que no consiguen descifrar las razones que están motivando los súbitos cambios de humor.

"No sé de dónde está viniendo el optimismo. No quiere decir que tengamos que ser negativos, pero simplemente no veo ninguna razón por este excesivo optimismo ni pesimismo ahora mismo", opinó el vicepresidente de comercio de Charles Schwab, Randy Fredercik. EFE