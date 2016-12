12 fotos espectaculares para 12 meses llenos de drama: el 2016 contado en imágenes

Un año como el 2016 no puede realmente resumirse en una docena de fotografías. Pero no deja de ser cierto que una imagen a menudo vale más que mil palabras.

Y Huge Pinney, de la agencia fotográfica Getty, seleccionó para la BBC algunas de las imágenes más impactantes del año que termina; una para cada mes del calendario.

Son imágenes que dan cuenta de algunos de los eventos más importantes o significativos del año. Disfrútalas en esta galería de BBC Mundo.

Enero

CHIP SOMODEVILLA

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no pudo contener sus lágrimas cuando se reunió con familiares de víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Sandy Hook en la localidad de Newtown, Connecticut, para hablar sobre el control de armas.

El tiroteo, que tuvo lugar en diciembre de 2015, dejó 26 muertos (20 niños y 6 adultos).

La imagen muestra una de las pocas ocasiones en que se permite a un político mostrar sus emociones genuinas.

Febrero

MUSTAFA SULTAN /ANADOLU AGENCY

Alepo ha estado en los titulares durante todo el año. El gobierno ruso, el ejército, las fuerzas rebeldes, el autodenominado Estado Islámico y las fuerzas rusas lucharon por influencia en un abominable juego de ajedrez tridimensional que amenaza con transformar en meros escombros esta ciudad, que se cree es el centro urbano habitado en forma continua más antiguo del planeta.

La onda de choque producida por el tanque que dispara da una cualidad casi artística a esta foto, un momento de extrema violencia representado en una imagen que al mismo tiempo es bella.



Marzo

KETEVAN KARDAVA

Cuando varias bombas fueron detonadas en un atentado en el aeropuerto de Bruselas, la periodista Ketevan Kardava, de la TV de Georgia, se encontraba cerca del sitio de las explosiones.

Kardava salió ilesa y alcanzó a tomar algunas fotos con su celular.

Estas pocas imágenes rápidamente se transformaron en símbolos de esta masacre. Muestran cómo un celular puede ser una arma poderosa cuando quien lo usa tiene el instinto y el coraje de documentar eventos como éste.



Abril

MARIO TAMA

En los días previos a las Olimpiadas de Río de Janeiro, Brasil se vio sacudido por protestas y contraprotestas de quienes condenaban o apoyaban el proceso de impeachment contra la entonces presidenta Dilma Rousseff.

Esta foto muestra un grupo de mujeres que se dirigía a una marcha en apoyo a Rousseff. No sé porque están bailando, pero no me importa. Simplemente adoro esta imagen. La luz, el encuadre, la sensación de energía y la determinación de acero en los ojos de la mujer con falda verde hacen que la foto sea simplemente brillante.

Me gustaría poner esta imagen en un cuadro en mi sala.



Mayo

JIM DYSON

El archivo de imágenes de Getty tiene más de 100 millones de fotos y es realmente un tesoro escondido.

Así que cualquier ocasión que permita mostrar nuevamente algo de este material es especial.

Para el aniversario 75 del fin del Blitz, el implacable bombardeo del Reino Unido por parte de la aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, Getty recurrió a Jim Dyson.

El fotógrafo identificó lugares clave durante la historia del Blitz, los captó como son en la actualidad e incorporó en las imágenes fragmentos de las fotos tomadas en la década de los 40. La que vemos arriba es sólo un ejemplo de una serie impresionante.

Junio

CARL COURT

Pocos se sorprendieron cuando fans de Inglaterra y Rusia protagonizaron batallas campales en Marsella antes de el partido de apertura de Euro 2016. Más sorprendente fue la respuesta de la policía francesa, que escaló rápidamente con el lanzamiento de gas lacrimógeno.

Esta imagen es distinta de las miles de fotos de gas lacrimógeno que debo haber visto a lo largo de los años. Hay tres elementos simples: una silla, una botella y un aficionado separado de todo el resto de la acción por nubes de humo.

La foto tiene una cualidad de silencio e inmovilidad a pesar de todo el caos estridente que tiene lugar.

De todas las imágenes de gas lacrimógeno, ésta es probablemente mi favorita.



Julio

GETTY IMAGES

Esta foto fue tomada en la mañana siguiente a la intentona de golpe contra el presidente Tayyip Erdogan en Turquía.

En el fondo puede verse a civiles golpeando a soldados que la noche anterior habían intentado imponer la ley marcial. La expresión del soldado joven lo dice todo sobre lo que sienten aquellos que apoyaron al lado derrotado: dolor, desesperación y sobre todo, miedo de lo que vendrá.



Agosto

MARIO TAMA

Luego de meses de especulación sobre si Río de Janeiro lograría terminaría a tiempo las obras de infraestructura para las Olimpiadas, los juegos comenzaron con una espectacular ceremonia inaugural.

Este foto pone en forma brillante al esplendor del Estadio Maracaná en contexto, mostrando la enorme brecha entre quienes celebraban y los pobres que intentaban seguir el evento desde una favela.



Setiembre

OLIVIA HARRIS

Los Juegos Nómadas Mundiales en Kirguistán han sido descrito como "similares a las Olimpiadas pero con más fuego, águilas, luchas, flechas y todo montando a caballo".

Simplemente parecían el mejor espectáculo del planeta, aunque creo que muchos jamás habían oido halar de este evento.

Estos jinetes en llamas aparentemente estaban participando en una exhibición y no en una de las competencias.

Octubre

CARL COURT

Cuando el autodenominado Estado Islámico prendió fuego los campos de petróleo en torno a la ciudad iraquí de Mosul el cielo se tiño de negro y las fotos adquirieron una tonalidad apocalíptica.

En esta imagen el cielo cubierto por humo negro contrasta con el niño en su bicicleta rojo brillante.

La foto capta un momento fugaz que parece no tener demasiado que ver con la historia del conflicto, pero capta su esencia en forma visceral.



Noviembre

WIN MCNAMEE

Creo que jamás dejaremos de comparar a Donald Trump con su predecesor, simplemente porque son totalmente opuestos.

La retórica de ambas partes durante la campaña seguramente contribuyó al ambiente incómodo durante este encuentro. No hay palabras o gestos que puedan ocultar lo que realmente sucedía detrás de este apretón de manos forzado ante la avidez de los medios de prensa.



Diciembre

CHIP SOMODEVILLA

Hay pocos líderes mundiales cuya muerte requiere planes tan meticulosos por parte de la prensa internacional.

Uno de ellos fue Mandela y el otro Fidel Castro.

En ambos casos los planes se basaron en la convicción de que la muerte representaba no sólo el fin de una vida sino de los cimientos de todo un sistema.

Pero los planes, en las dos situaciones, no tomaron en cuenta que tanto Mandela como Castro fallecieron a una edad avanzada, luego de haber transferido a otros la responsabilidad de mando. En mi opinión, su muerte fue vista por sus seguidores con tristeza, pero también con alivio.

El funeral de Castro y la procesión de sus restos a lo largo de Cuba estuvieron caracterizados por una dignidad y una simplicidad muy lejanas del caos que algunos medios de prensa predijeron años antes cuando formularon sus planes de cobertura.