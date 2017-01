8 claves para entender el plan de Reino Unido de cara al "Brexit duro", la salida total del país de la Unión Europea

PA Los embajadores de todos los países de Europa fueron invitados al discurso de May.

El martes la primera ministra británica, Theresa May, reveló por primera vez algunos detalles sobre cómo Reino Unido pretende negociar su salida de la Unión Europea (UE).

En un esperado discurso en la capital británica, May anunció que su país no conservará "porciones de su membresía" a la organización una vez que salga de ésta.

Esto es lo que sabemos de lo que medios británicos han calificado como "Brexit duro" o Brexit limpio" , al conllevar la desvinculación total de Reino Unido de las instituciones europeas.

1. Abandono del "mercado único"

Getty Images Mientras permanezca en la UE, Reino Unido es un miembro con pleno derecho al mercado único.

Qué es:

El mercado único tiene como objetivo facilitar el comercio entre las naciones de la UE .

Permite la libre circulación de mercancías, trabajadores, servicios y capitales a través de la Unión, sin aranceles, como si todo fuera un solo país.

Mientras permanezca en la UE, Reino Unido es un miembro con pleno derecho al mercado único, y gran parte del debate del Brexit se ha centrado en lo que ocurrirá cuando salga.

Algunos países no pertenecientes a la UE, como Noruega, tienen acuerdos que les permiten participar en el mercado único, si cumplen determinadas condiciones.

Posición del gobierno británico:

Theresa May confirmó el martes que Reino Unido no puede seguir siendo miembro del mercado único después de que salga de la UE.

Getty Images Pese al anuncio de May, existe incertidumbre sobre cómo funcionará el Brexit.

Dijo que esto se debía a que de seguir dentro de él, Reino Unido debería seguir aceptando las normas y reglamentos de la UE y someterse al Tribunal de Justicia Europeo.

A cambio, dijo, Reino Unido impulsará un nuevo "acuerdo de libre comercio global" , que le otorgue "el mayor acceso posible" al mercado único.

El acuerdo puede contener "elementos" de los tratados actuales, dijo, y destacó el comercio de automóviles y servicios financieros como ejemplos.

2. Un nuevo acuerdo de unión aduanera

Getty Images Como miembro de la UE, Reino Unido forma actualmente parte de su unión aduanera.

Qué es:

Una unión aduanera es un acuerdo entre países que se comprometen a no imponer aranceles sobre los bienes de cada uno.

También acuerdan imponer aranceles externos comunes a los bienes procedentes de países ajenos a su unión aduanera.

El establecimiento de aranceles externos comunes es lo que distingue a una unión aduanera de una zona de libre comercio, donde los miembros pueden fijar sus propios aranceles sobre las mercancías del resto del mundo.

Como miembro de la UE, Reino Unido forma actualmente parte de su unión aduanera.

Posición del gobierno británico:

May especificó que Reino Unido abandonará la unión aduanera de la UE, pero que le gustaría que "tuviera un acuerdo de unión aduanera con la UE".

" No tengo una posición preconcebida de si eso significa que debemos llegar a un acuerdo aduanero completamente nuevo, convertirnos en miembro asociado de la unión aduanera de alguna manera, o seguir siendo signatario de algunos elementos de la misma".

Los 28 Estados miembros forman parte de la unión aduanera de la UE, pero la UE también tiene acuerdos separados de unión aduanera con otros países.

3. Poderes migratorios

PA El gobierno ha dicho que están considerando todas las posibilidades sobre la inmigración.

El gobierno británico ha dejado claro que habrá restricciones a la inmigración de la UE como resultado del referéndum.

"El mensaje del público antes y durante la campaña del referéndum fue claro: el Brexit debe significar controlar del número de personas que vienen a Reino Unido desde Europa y eso es lo que haremos".

Pero aún no se ha confirmado el modelo preciso que se utilizará.

Durante la campaña del referéndum los partidarios del Brexit propusieron un sistema "basado en puntos", similar al utilizado en Australia.

Pero este modelo, que implicaría la aceptación de solicitudes sobre la base de competencias, ha sido rechazado por May, quien asegura que no le da suficiente control al gobierno.

Una alternativa, que el ministro del Interior Amber Rudd ha mencionado, es exigir a los migrantes que tengan un permiso de trabajo antes de ir a trabajar a Reino Unido.

El gobierno ha dicho que están considerando todas las posibilidades.

4. ¿Y los expatriados?

Getty Images No se sabe qué pasará con los europeos que viven en Reino Unido.

El destino de los ciudadanos de la UE que viven actualmente en el Reino Unido y de los ciudadanos británicos que viven en el resto de la UE se ha convertido en otro punto clave.

El gobierno ha declarado repetidamente que Reino Unido no puede comprometerse a respetar el derecho de los ciudadanos de la UE a permanecer en Reino Unido sin asegurar un acuerdo recíproco para los ciudadanos británicos que viven en otros países de Europa.

"He dicho en muchas ocasiones que espero ser capaz de garantizar su estatus aquí en el Reino Unido, pero necesitamos reciprocidad", le dijo May a la Cámara de Representantes el mes pasado.

En su discurso, dijo que muchos países querían un acuerdo de esa índole, pero "uno o dos no", y pidió una resolución lo antes posible.

5. Voto del Parlamento

BBC Se espera que en los próximos días la Corte Suprema determine si el gobierno puede invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el Brexit sin la aprobación parlamentaria.

"Someteré el acuerdo final entre Reino Unido y la UE a votación en ambas Cámaras del Parlamento, antes de que entre en vigor", prometió May.

Después de su discurso, el Secretario del Brexit, David Davis, dijo a los parlamentarios que Reino Unido abandonará la UE, sea cual sea el resultado de la votación.

Se espera que en los próximos días la Corte Suprema determine si el gobierno puede invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el Brexit sin la aprobación parlamentaria.

6. Plazo corriendo, proceso gradual

Getty Images El gobierno ha insistido en que ni una sentencia pendiente de la Corte Suprema ni la agitación política en Irlanda del Norte retrasarán su calendario.

El gobierno de Theresa May se puso como fecha tope marzo para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, cuando comienza a contar el tiempo para su salida.

Esto da dos años para negociar las condiciones antes de que Reino Unido deje la UE.

El gobierno ha insistido en que ni una sentencia pendiente de la Corte Suprema ni la agitación política en Irlanda del Norte retrasarán su calendario .

En términos del tipo de acuerdo, se ha hablado mucho de un acuerdo provisional entre Reino Unido y la UE antes de que se acuerden las condiciones finales.

En su discurso, May dijo que no habrá "un estatus de transición ilimitado", que deje a Reino Unido en "algún tipo de purgatorio político permanente".

Sin embargo, propuso un "proceso de implementación gradual" después de que se haya alcanzado un acuerdo, para permitir que cada elemento del acuerdo sea introducido.

7. Contribución al presupuesto de la UE

Getty Images "Las grandes contribuciones de Reino Unido a la Unión Europea cada año terminarán", dijo May.

Como no estará en el mercado único, Reino Unido no entregará "sumas enormes" al presupuesto de la UE , dijo Theresa May.

Pero en algunas circunstancias tendrá que realizar alguna "contribución adecuada" para formar parte de los planes europeos, dijo.

"Pero el principio es claro: los días de las grandes contribuciones de Reino Unido a la Unión Europea cada año terminarán".

8. Los fondos de la UE en Reino Unido

PA, Getty Images La financiación agrícola proporcionada por la UE continuará hasta 2020.

¿Qué sucederá con los fondos de financiamiento de la UE concedidos a Reino Unido?

Sabemos que durante las negociaciones con la UE, todos los derechos y obligaciones derivados de la adhesión a la UE seguirán siendo normales.

Esto significa que Reino Unido seguirá contribuyendo al presupuesto de la UE y que todos los proyectos que actualmente se benefician de la financiación de la UE seguirán haciéndolo mientras el Reino Unido siga siendo miembro.

En agosto, el Tesoro británico dijo que garantizaría respaldar proyectos financiados por la UE firmados antes de la declaración de otoño (23 de noviembre).

La financiación agrícola proporcionada por la UE también continuará hasta 2020.