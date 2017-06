Abogado afirma Bucaram llega mañana pero medios dicen que ya está en Ecuador

Quito, 16 jun (EFE).- El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram llegará mañana a Ecuador como estaba previsto tras 20 años de exilio en Panamá, aseguró hoy a Efe su abogado, Luigi García Cano, mientras la prensa local asegura que el exgobernante arribó en la madrugada a la ciudad costera de Guayaquil.

"No, no, no, el presidente no ha arribado a Ecuador, el presidente llega mañana. En redes sociales se filtran unas fotos, un vídeo pues nosotros estamos haciendo un simulacro de la llegada para verificar que todo salga bien y que no haya problemas", dijo García Cano.

La prensa local ha reproducido fotos que circulan en redes sociales en las que se ve a Bucaram rodeado de algunos familiares en lo que parece ser un aeropuerto y ha señalado que el exgobernante llegó en la madrugada a su natal Guayaquil.

Sobre las fotos en las que se observa a Bucaram con su esposa y otras personas, García Cano dijo que fueron "tomadas en Panamá" y afirmó no haber visto una imagen de un documento de aduanas, que también circula en redes, con el nombre del expresidente.

"Ahora en redes sociales circula todo tipo de documentos, pero yo voz oficial, en calidad del abogado defensor del abogado Bucaram, ya le confirmo que el día sábado arriba a Ecuador", subrayó e insistió en que el exgobernante "no está acá".

Por Whatsapp también circula un vídeo en el que se observa a Bucaram con sus hijos en lo que parece ser una pequeña aeronave en proceso de aterrizaje.

"Hemos llegado al Ecuador", le dice alguien a Bucaram que agradece al capitán mientras su hijo, el excandidato presidencial "Dalo" Bucaram, grita "Viva el Ecuador", expresión de la que se hace eco el exmandatario que gobernó el país entre agosto de 1996 y febrero de 1997.

En el vídeo, cuyo origen se desconoce, el exgobernante dice: "Viva la patria, viva Guayaquil. Estamos llegando, qué cosa más hermosa".

Según lo previsto, una vez prescritos los casos que tenía en su contra, el expresidente de Ecuador participará mañana en un mitin en Guayaquil y luego liderará una caravana para que "todo el pueblo pueda reencontrarse con el expresidente", según dijo esta semana a Efe su hijo Dalo. EFE

