Acnur dice solución a crisis de refugiados es una responsabilidad compartida

Tegucigalpa, 20 jun (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) aseguró hoy en Honduras que la solución a la crisis de los refugiados es "una responsabilidad compartida", de lo contrario, se podría llegar a "un caos a nivel global".

La solución al problema de los refugiados es una "responsabilidad compartida" de los países, dijo el representante de Acnur en Tegucigalpa, Andrés Celis, durante la presentación del informe "Diagnóstico Participativo de las Personas Refugiadas y Solicitantes de la Condición de Refugiado en Honduras".

Celis indicó que la solución a la crisis pasa por entender que "hay que aliviar el peso de aquellos países" que reciben más solicitudes de refugio.

También "generar las condiciones de preparación en naciones que hoy no están soportando una gran carga pero que en cualquier momento podrían ser objeto de ello".

Esa crisis "no puede continuar a la espera de que algunos (países) ayuden y otros no, otros establezcan barreras y que aquellos países que no están tocados hoy sientan que no son responsables", enfatizó.

El representante de Acnur en Honduras señaló que si todos los países no se involucran en la respuesta a la crisis de refugiados y manejan "principios diferentes", se podría generar "un caos a nivel global".

"Si se cierran las puertas en unos países, contrario a principios de derecho internacional de refugiados, lo que vamos a generar es una sobrecarga en otros Estados, que podrían generar la misma respuesta", precisó.

Dijo además que "reforzar los principios en materia de refugiados" es el principal desafío que enfrenta el pacto global sobre migración que los líderes internacionales acordaron negociar en 2016 y que se adoptará en septiembre de 2018.

"No se resuelven las cosas país por país, es muy difícil, es una construcción de la región bajo procesos", indicó el representante de Acnur.

Destacó el rol de Honduras frente al pacto global sobre refugiados, primero por "la disposición de trabajar en una apuesta piloto en la región y a nivel global, y en la construcción de un marco integral de respuesta y protección para refugiados".

Celis indicó que Honduras será anfitrión en octubre próximo de una reunión internacional en la que se "consolidará" el proceso de consulta de la contribución de Centroamérica al pacto global, sin precisar más detalles del encuentro.

El acuerdo global llevará el nombre de "Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada" y estará acompañado de otro convenio internacional sobre los refugiados, en el que se espera que los países asuman compromisos más explícitos para su protección. EFE