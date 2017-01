ACNUR pide a la UE que se prepare para otra posible avalancha migratoria

Bruselas, 12 ene (EFE).- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) instó hoy a la Unión Europea a prepararse para otra llegada masiva de migrantes a territorio europeo como la ocurrida en 2015, que desató la principal crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Vincent Cochetel, director de la oficina del ACNUR para Europa, habló ante la Comisión de Interior, Justicia y Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo de las propuestas del comisionado para mejorar la protección de los refugiados en la Unión.

En particular, pidió a la UE que se prepare para nuevos flujos de refugiados e inmigrantes, algo que no se puede descartar teniendo en cuenta que la situación en los países vecinos a los Veintiocho no ha cambiado de manera sustancial en los últimos meses.

"Lo que ocurrió en 2015 (un millón de llegadas) no debería repetirse", subrayó Cochetel, quien criticó a la Unión por "no parecer tener un plan B" ante ciertas situaciones.

Explicó que, aunque algunas de las más recientes propuestas de la Comisión Europea en materia migratoria van en la buena dirección, esas ideas "se deben acelerar".

El representante del ACNUR insistió en la necesidad de que la UE mejore las vías de acceso seguro para permitir a los migrantes entrar legalmente en la Unión y crear alternativas a las llegadas irregulares, y subrayó que los acuerdos con países africanos deben también facilitar las entradas en la Unión.

Cochetel explicó que el ACNUR pide también un sistema común para asegurar que todos los migrantes accedan al mismo registro y con los mismos datos.

Ello permitiría, explicó, acelerar el reconocimiento de protección internacional a quienes la necesiten, así como impulsar los retornos en el caso de los inmigrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio europeo y además reforzaría la confianza de los europeos en el sistema.

Demandó otro tipo de propuestas para la redistribución de los demandantes de asilo entre los países de la UE, dados los números "inaceptablemente bajos" de traslados hasta la fecha, desde los dos principales países receptores, Grecia e Italia.

En septiembre de 2015, la UE se comprometió a reubicar en dos años a 160.000 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia y a reasentar a 22.504 personas que ya gozaban del estatus de refugiado reconocido por la ONU y se encontraban en países terceros.

Sólo 8.162 demandantes de asilo habían sido reubicados (6.212 desde Grecia y 1.950 desde Italia) y 13.800 refugiados con estatus reconocido en un país tercero habían sido reasentados a principios de diciembre de 2016.

El representante del ACNUR hizo un llamamiento urgente a la UE para que adopte medidas en favor de los menores no acompañados, para que apliquen criterios similares, por ejemplo, para la rápida designación de responsables de esos niños o para ayudar a la identificación de sus familias. EFE

